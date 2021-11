संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने पूछा आखिर क्यों परेशान हो रही कांग्रेस

संघ प्रमुख मोहन (RSS chief Mohan Bhagwat) भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष धरमलाल (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया है कि संघ प्रमुख के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों है? click here

आरएसएस चीफ का मदकू द्वीप दौरा: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण प्रमुख मुद्दा, संघ को साध चुनावी वैतरणी पार करेगी बीजेपी!

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भले साल 2023 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में धर्मांतरण (Conversion) एक प्रमुख मुद्दा होगा, जिस पर सभी पार्टियां अभी से फोकस कर रही हैं. मदकू द्वीप में आयोजित शिविर में शामिल होने के लिए 19 नवंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आ रहे हैं. विपक्ष आरएसएस चीफ के इस छत्तीसगढ़ प्रवास को चुनावी तैयारी से जोड़कर देख रहा है. जबकि कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं है. click here

आमने-सामने : 3 साल के काम से कांग्रेस बदनाम-श्रीवास, भाजपा के 15 साल पर कांग्रेस के 3 साल भारी-धनंजय

इस बार विधानसभा का शीतकालीन (Winter Session of Assembly) सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है. ऐसा इसलिए कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है. कई ऐसे मुद्दे हैं, जिसे लेकर विपक्ष विधानसभा (Assembly Session) सत्र में सरकार पर हमलावर होगी. click here

अनुच्छेद 370 हटने से सबके लिए खुला विकास का रास्ता, पहले जम्मू में होता था भेदभाव अब नहीं होता : भागवत

आरएसएस चीफ मोहन भागवत 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. इस दौरान वे मदकू द्वीप में आयोजित शिविर में शामिल होंगे. भागवत अपने बयान को लेकर आयेदिन चर्चा में रहते हैं. ऐसे में यहां हम आपको उनके कुछ महत्वपूर्ण बयानों से रू-ब-रू करा रहे हैं. जानिये हाल में उन्होंने क्या-क्या बयान दिये...click here

रायपुर के Pandri bus stand में पिछले 40 सालों से काबिज दुकानदार अब क्यों हैं रोजी-रोटी को मोहताज?

यात्री बसों (Passenger buses) का संचालन भाटागांव (Bhatagaon) से 15 नवंबर से शुरू हो गया. जिसके बाद पंडरी बस स्टैंड (Pandri bus stand) में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है. अब यह बस स्टैंड (Bus stand) वीरान नजर आने लगा है.click here

स्वच्छता दीदियों की मेहनत लाई रंग, साफ-सफाई में छत्तीसगढ़ फिर बना अव्वल

अम्बिकापुर (Ambikapur) हमेशा से स्वच्छता (swachhata) को लेकर आगे रहा है, जिसका मूल कारण स्वच्छता दीदियों (cleanliness didis) हैं. जो कि साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखती है. यही कारण है कि कई बार उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है. वहीं, अब राजस्थान में स्वच्छता दीदियोंसफाई की ट्रेनिंग (cleaning training) देने जाएंगी.click here

बिलासपुर मुक्तिधाम में अब गैस शवदाह गृह से शवों का होगा अंतिम संस्कार

बिलासपुर (Bilaspur) के सरकंडा (sarakanda) स्थित मुक्तिधाम (Muktidham) में शवों (Dead bodies) का अंतिम संस्कार (Funeral) गैस शवदाह गृह (Gas crematorium) से किया जाएगा. जिसका प्लांट (plant) स्थापित कर लिया गया है. जिसे मुक्तिधाम का नाम दिया गया है. मुक्तिधाम को गार्डन (Garden)की तरह तैयार किया गया है. click here

पंचायत राज सम्मेलन की तैयारी पूरी, सीएम बघेल और पुनिया करेंगे शिरकत

पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर को पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस सम्मेलन में सीएम बघेल, पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हिस्सा लेंगे.click here

20 नवंबर को इसलिए प्रदेश BJP 2 घंटे करेगी चक्का जाम

रायपुर (Raipur) के भाजपा एकात्म परिसर (BJP Integral Complex)में पेट्रोल-डीजल में वेट रेट कम (VAT rate reduced in petrol and diesel) करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय(BJP State President Vishnudev Sai), भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश मूणत (BJP senior leader Rajesh Munat) ने प्रेस वार्ता (Press conference) की. click here

अनूठी मिसाल: जिस स्कूल में पत्नी ने दिया शिक्षा दान, उसी स्कूल में पति ने बनवाया स्कूल भवन

शिवरीनारायण (shivrinarayan) में प्रेम की अनूठी मिसाल देखने को मिली है. शिवरीनारायण के योगेश शर्मा (Yogesh Sharma) ने अपनी स्वर्गीय पत्नी चंद्र किरण शर्मा की याद (Remembering Late Wife Chandra Kiran Sharma) में 25 लाख की लागत से भवन का निर्माण कराया और उसे शासन को सौंप दिया है. click here