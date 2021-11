चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के तहत कोरबा में सीबीआई का छापा, पुलिस ने नहीं की पुष्टि !

कोरबा में सीबीआई की टीम ने मंगलवार शाम को छापा मारा है. इस रेड की कार्रवाई में छत्रपाल सिंह कंवर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. कोई अधिकारी इस छापे पर कुछ भी बोलने को तैयार हो रहा है. click here

धमतरी में महंगाई पर पदयात्रा की राजनीति, बीजेपी-कांग्रेस में जमकर चले जुबानी तीर

धमतरी मे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोहन मरकाम के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली .इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम (Congress President Mohan Markam) केन्द्र सरकार पर जमकर बरसे तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय (BJP State President Vishnudev Sai) ने काग्रेस की पदयात्रा पर निशाना साधा है. Click here

बारिश में किसानों की फसल हुई बर्बाद, सरकार करे भरपाई: धरमलाल कौशिक

जेसीसीजे (jccj) के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के अध्यक्ष इकबाल अहमद रिजवी (Iqbal Ahmed Rizvi) ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है. उन्होंने जोगी कांग्रेस (Jogi Congress) क्यों छोड़ी. आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस (Congress) ज्वाइन किया. इन मुद्दों पर ईटीवी भारत ने इकबाल अहमद रिजवी से खास बात की है. click here

JCCJ को बड़ा झटका, इकबाल अहमद रिजवी ने थामा कांग्रेस का दामन

जोगी कांग्रेस के सीनियर नेता इकबाल अहमद रिजवी (Iqbal Ahmed Rizvi) ने कांग्रेस (Congress) का दामन थाम लिया है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Rajya Sabha MP Digvijay Singh) ने कांग्रेस पार्टी में उनकी घर वापसी कराई. click here

मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहूंगा- इकबाल अहमद रिजवी

धान कटाई के सीजन में प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम वर्षा हो रही है. जिससे कई लोगों की फसल बर्बाद हो रही है. किसानों ने जो फसल काटे हैं. वह भी पानी में डूब रहा है. जिसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री को बारिश में जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है. उसकी भरपाई करने की मांग की है. click here

इतिहास और भूगोल महंत आदित्यनाथ मोदी जी से न पढ़ें- दिग्विजय सिंह

छत्तीसगढ़ पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र कि मोदी सरकार अहम और अहंकार में डूबी सरकार है. जिस तरह से उनका अहंकार बढ़ते जा रहा है, उनका अंत निश्चित है. इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को यह सलाह दे डाली है कि वह इतिहास और भूगोल का पाठ पीएम मोदी जी से न पढ़ें.click here

पेट्रोल-डीजल पर बघेल सरकार जल्द वैट घटाए-BJYM

रायपुर में भाजयुमो (Bharatiya Janata Yuva Morcha) ने बघेल सरकार से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल से वैट (VAT on petrol and diesel) घटाने की मांग की है. भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू (BJYM State President Amit Sahu) ने बघेल सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है. click here

कोंडागांव में स्वच्छ भारत मिशन को पलीता, 2 साल में निर्माण के बाद भी नहीं बन पाए 215 शौचालय

कोंडागांव में स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission in Kondagaon) के तहत शौचालय के निर्माण कार्य में लापरवाही (Negligence in construction work of toilet) का मामला सामने आया है. यहां तीन साल में करीब 215 शौचालयों के निर्माण का कार्य अधूरा है. click here

एक लाख का ऐसा शॉल, जो ठंडी में छुड़ा दे पसीना

आजादी के 75 वें वर्षगांठ को देश अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav) के रूप में मना रहा है. इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के ग्रास मेमोरियल मैदान (Grass Memorial Ground) में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो-2021 (Handloom Expo 2021) के तहत बुनकरों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए गए है. click here