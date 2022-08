रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और राज्य के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने वीरभद्र सचिन सिंहदेव के ट्रेन से गिरकर मौत को संदिग्ध बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की (Demand for judicial inquiry into the death of Virbhadra Sachin Singhdev) है. सचिन सिंहदेव प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) के रिश्तेदार हैं. आपको बता दें वीरभद्र सचिन सिंहदेव गुरुवार की रात दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में रायपुर से अंबिकापुर जा रहे थे. तभी यह सूचना मिली कि ट्रेन से गिरने से सचिन की मौत हो गई. बीजेपी ने इस पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए न्यायिक जांच की मांग भूपेश बघेल से की (Ajay Chandrakar demands judicial inquiry) है.





मौत पर उठ रहे सवाल : पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा " छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो राजनीतिक स्थिति है उसको सब जानते हैं. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए है. एक ग्रुप का नेतृत्व टीएस सिंहदेव कर रहे हैं , दूसरे ग्रुप का नेतृत्व भूपेश बघेल करते हैं. कुछ समय पहले टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा था कि वह किसी विधायक की हत्या तक करवा सकते हैं. सचिन सिंहदेव जो टीएस सिंहदेव के नजदीक रिश्तेदार हैं. विधायक के हमले मामले में गिरफ्तार भी हुए थे. वीरभद्र सचिन सिंहदेव की रायपुर से जाते वक्त रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई."





न्यायिक जांच की मांग : पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा " भाजपा चाहती है कि राजनीतिक परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है उनको ध्यान में रखते हुए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में जो शांत वातावरण है .हम लोग भाई चारों को बहुत महत्व देते हैं. ऐसे प्रांत में ऐसे मामले में किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होना कई संदेह को जन्म देता है. इसलिए सही तथ्यों को सामने लाने के लिए हम भूपेश बघेल से मांग करते हैं इसकी न्यायिक जांच करवाएं. मुझे उम्मीद है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अवश्य न्यायिक जांच करवाएंगे.''