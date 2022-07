कोरिया : दिनांक 19.07.2022 को नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बसंल (Superintendent of Police Koriya Trilok Bansal) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया मधुलिका सिंह के मागदर्शन में निजात अभियान के तहत् ड्रग्स, नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं के विरूद्ध कार्रवाई की (Police action under Operation Nijat in koriya) गई. जिसमें थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर अश्वनी सिंह (Police Station Baikunthpur Ashwani Singh) को मुखबिर से सूचना मिली कि दयानंद राजवाड़े नशीली इंजेक्शन बिक्री करने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है. सूचना के आधार पर थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर अपनी टीम के साथ भाड़ी मेन रोड पर आरोपी दयानंद राजवाड़े को घेराबंदी कर पकड़े.

ऑपरेशन निजात के तहत कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कितना सामान हुआ जब्त : आरोपी के कब्जे से Buprenorphin Injection IP एवं एविल इंजेक्शन की शीशी 12-12 नग जब्त कर आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की (Operation Nijat program in Koriya) गई. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया गया है. उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अश्विनी सिंह, ASI नैयनसाय बेक, आरक्षक ईलियास कुजूर, आरक्षक भानू प्रताप सिंह, आरक्षक दिनेश उइके एवं आरक्षक आनंद का सराहनीय योगदान रहा है.

पुलिस ने दूसरी जगह की कार्रवाई : इसी कड़ी में भी दिनांक 18.07.2022 को नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले दो आरोपी को सोनहत पुलिस ने गिरफ्तार किया. साथ ही 19.07.2022 को नशीली दवाओं के व्यापार करने वाले दो आरोपियों को बैकुंठपुर पुलिस ने पकड़ा. आरोपियों का नाम अशरफ अली, उमंग सोनी हैं. लगातार हो रही कार्रवाई कोरिया जिला नशा मुक्त होगा. नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने यह भी कहा कि ''अगर आपके पास नशीली पदार्थ को बेचने वाले का सेवन करने वाले का कि जानकारी हो तो वह हमें बता सकते हैं.'' 19 .07. 2022 को जो नशीली दवाई बैकुंठपुर से गिरफ्त की गई.उसकी कीमत लगभग 28000 रुपए साथ ही 18.07.2022 को जो नशीली दवाई सोनहत से जब्त की गई. उसकी वो लगभग 4000 रुपए की थी.