एमसीबी : नवीन जिले में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य पर कलेक्टर पीएस ध्रुव mcb collector ps dhruv खुद निगरानी रख रहे हैं. सड़क निर्माण में कार्य की गुणवत्ता को देखने के लिए वह लगातार अंचलों का दौरा कर निर्माणाधीन सड़कों की लेयर्स की मोटाई, मटेरियल की गुणवत्ता और सड़क की चौड़ाई की जांच भी मौके पर विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारियों से करा रहे PS Dhruv displeasure over poor road construction हैं.



कलेक्टर ने कहां किया निरीक्षण : कलेक्टर पीएस ध्रुव ने इसी सिलसिले में खड़गवां विकासखंड में गुड़भेला नाला से सिंघत, दुग्गी से खड़गवां तथा कोरबा से चिरमिरी सड़क निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया. कलेक्टर ने गुड़भेला नाला से सिंघत सड़क डामरीकरण Construction of road from Gudbhela Nala to Singhatकार्य के निरीक्षण के दौरान वहां बिछायी जा रही 19 एम. एम. मिक्स गिट्टी का कुछ पार्ट्स रोलर चलाने से टूटने का मामला सामने आने पर इस गिट्टी के उपयोग पर तत्काल रोक लगाये जाने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने गिट्टी की क्वालिटी अमानक पाये जाने पर प्लांट में रखी गिट्टी को तत्काल वहां से हटवाये जाने और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस गिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण कार्य में नहीं करने की सख्त हिदायत दी. साथ ही कन्टेनर में रखी गिट्टी को भी प्लांट के बाहर करवा दिया.

किन सड़कों का कलेक्टर ने लिया जायजा : गुड़भेला नाला से सिंघत सड़क का डामरीकरण 4.50 लाख रूपए की लागत से किया जा रहा है. इस सड़क की लंबाई 3.1 किलोमीटर है. कलेक्टर ने इस दौरान 5.95 लाख रूपए की लागत से दुग्गी से खड़गवां सड़क के जीर्णोद्धार और 95 लाख रूपए की लागत से निर्माणाधीन कोरबा से चिरमिरी सड़क का भी जायजा लिया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिये.



जिले में करोड़ों की लागत से काम : मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में लगभग 60 करोड़ रूपए की लागत से कई ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है. जनकपुर बाईपास सड़क का निर्माण Construction of Janakpur bypass road 3 करोड़ 35 लाख 78 हजार रूपए की लागत से कराया जा रहा है.यह बाईपास 1.50 किलोमीटर लंबाई का है. इसी तरह जिले में 3.73 करोड़ रूपए की लागत से सरभोका से डोंगरीटोला सड़क, 8.09 करोड़ की लागत से पेण्ड्री अटल चौक से मटुकपुर मार्ग, 6.09 करोड़ की लागत से घुटरा से मुसरा मार्ग, 2.19 करोड़ रूपए की लागत से केल्हारी चौक से मध्यप्रदेश सीमा तक सड़क, 3.12 करोड़ रूपए की लागत से गुड़घेला नाल से सिंगरघाट, 5.95 करोड़ रूपए की लागत से दुग्गी से खड़गवा, 2.58 करोड़ रूपए की लागत से मनेन्द्रगढ़-लेदरी- पाराडोल सड़क, 3.34 करोड़ रूपए की लागत से लेदरी से गुरचहवा मार्ग, 7.52 करोड़ रूपए की लागत से भरतपुर विकासखण्ड अंतर्गत माथमौर से भैसुन सड़क और 4.18 करोड़ रूपए की लागत से भगवानपुर से मां चांग देवी मार्ग का निर्माण जारी Manendragarh Chirmiri Bharatpur news है.