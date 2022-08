बैकुंठपुर : पूर्व कैबिनेट मंत्री भैया लाल राजवाड़े (Former cabinet minister Bhaiya Lal Rajwade) ने प्रदेश सरकार से कोरिया जिले में सूखे की स्थिति को देखते हुए जिले की सभी विकासखण्डों को सूखा घोषित कर किसानों के फसल का मुआवजा देने एवं गांव में रोजगार मूलक कार्य शुरू कराने की मांग की (Demand to declare Koriya district as drought hit) है. उन्होंने इस विषय पर स्थानीय विधायकों की चुप्पी पर चिंता जताई है. पूर्व मंत्री राजवाड़े ने राजस्व आपदा और प्रबंधन विभाग द्वारा कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की सराहना करते हुए कहा कि '' उत्तर छत्तीसगढ़ में खंड वृष्टि हो रही है, जिससे पूरा कोरिया जिला प्रभावित है. अतः जिले के समस्त विकासखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए. उत्तर छत्तीसगढ़ में न के बराबर वर्षा हुई है. वास्तविक रुप से जितनी वर्षा होनी चाहिए उसे काफी कम (less rain in Koriya district) है.''

'कम बारिश से किसान निराश' : पूर्व मंत्री ने कहा कि ''किसानों में इससे अत्यधिक हताशा और निराशा है. किसान कर्ज लेकर खेती किसानी का कार्य प्रारंभ करना चाहते थे. लेकिन आज तक पर्याप्त वर्षा नहीं होने से भीषण सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है. किसानों के धान बिंडा सूख गए. जिन किसानों ने रोपा लगाया था वो भी सूखने के कगार पर है. किसानों का धन, बीज, खाद सब बर्बाद हो गया. वर्तमान में जिले में रोजगार मूलक किसी भी मद का कार्य संचालित नहीं है.'' समूचे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर क्षेत्र में तत्काल किसानों को मुआवजा देने और रोजगार मूलक राहत कार्य प्रारंभ करने की मांग उन्होंने की है.



'स्थिति है चिंताजनक' : राजवाड़े ने कहा कि '' जिले में अल्पवर्षा की स्थिति चिंताजनक है.खेतों में खरीफ की फसल बारिश के अभाव में नष्ट हो रही है. किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है. उनके द्वारा लिए गए बीज और खाद बेकार हो गए हैं. ऐसे में किसानों को शीघ्र उनके नुकसान का मुआवजा सरकार को देना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कार्य बंद हैं. श्रमिकों को ग्राम पंचायतों में भी रोजगार की व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिए. कई गांवों में आने वाले समय में भीषण पेयजल का संकट आ सकता है. छोटे बड़े नालों के अस्थायी अथवा स्थायी बंधान के रोजगार मूलक कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने चाहिए. पहले बने छोटे तालाबों की मरम्मत तथा जल संरक्षण , संवर्धन के आवश्यक उपाय करना चाहिए.''



सूखाग्रस्त इलाका घोषित करने की मांग : पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े मांग की है कि कोरिया ज़िले को अल्प वर्षा के कारण सूखा और अकालग्रस्त घोषित किया जाए. ज़िले में सामान्य वर्षा से काफी कम वर्षा हुई है. ऐसी स्थिति में किसान परेशान हैं. किसी तरह से ट्यूबवेल से सिंचाई और अथक परिश्रम, कर्ज लेकर महंगा खाद बीज लेकर धान की नर्सरी तैयार की थी. लेकिन वह भी अब सूखने लगी है. खेतों में दरारें पड़ने लगी है. इसलिए क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित कर रोजगार की सुविधा तत्काल मुहैया कराए जाने की जरूरत है.''