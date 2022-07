कोरिया : प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme in Koriya) की तीसरी किस्त का इंतजार करते आदिवासी महिला की मौत हो (third installment of PM Awas Yojana did not come in Koriya) गई. चिरमिरी नगर निगम वार्ड 01 में पान कुंवर महिला करीब अपने पति साथ कच्चे मकान में रहे रहती थी.जानकारी मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 में स्वीकृति हुई थी. 2019 पहली और दूसरी किस्त 57-57 हजार किस्त मिल चुकी थी. जिससे आधा मकान बन चुका है. लेकिन तीसरी किस्त नहीं मिलनेे से घर की छत नहीं बनीं.

प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त के इंतजार में आ गई मौत





क्या है परिवार का कहना : मृतक पान कुंवर के पति रामलाल का कहना है कि '' मेरी पत्नी पान कुंवर के नाम पीएम आवास योजना 2018 में स्वीकृति हुई थी. दो किस्त मिला. आवास बनना चालू हुआ लेकिन तीसरी किस्त नहीं मिलनेे से घर नहीं बन पाई.तीसरी किस्त मिलने से पहले ही साल 2020 में उसकी मौत हो (Death came waiting for the third installment of the PM Housing Scheme) गई.'' वहीं वॉर्ड क्रमांक 06 हितग्राही मानमती के बेटे हीरा लाल का कहना है कि ''मेरी मां को पैरालिसिस हो गया है वह बोल नहीं सकती. मां पीएम आवास योजना 2018 में स्वीकृति हुई थी. दो किस्त मिला था. 2018 में पहली 56 हजार 500 और दूसरी 56 हजार 500 रुपए किस्त मिल चुकी थी. आवास बनना चालू हुआ था. जिससे आधा मकान बन चुका है. लेकिन तीसरी किस्त अभी तक नहीं मिली है.''

क्या है जिम्मेदारों का कहना : चिरमिरी नगर निगम के आयुक्त विजेंदर सिंह का कहना है कि '' हमारे निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास 254 स्वीकृत हैं. जिसमें से 107आवास कंप्लीट हो चुके हैं . 87 प्रगति रथ हैं और 60 आवास प्रारंभ नही हुए हैं. 2018 हितग्राहियोंं के तीसरी किस्त नहीं आई है. उनके लिए हम डिमांड करेंगे जल्दी आ जाएगी.''