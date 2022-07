कोरिया : कोरिया के यात्री प्रतीक्षालय में रह रही महिला की मौत हो गई. घर अधूरा होने की वजह से यह महिला तीन साल से प्रतीक्षालय में ही रह रही थी. प्रतीक्षालय चारों तरफ से खुला होने की वजह से महिला बीमार हो गई थी. उसके बाद उसकी मौत हो गई.



क्या है पूरा मामला: मनेंद्रगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत धवलपुर के पटेलपारा में 70 वर्षीय बालकुंवर करीब 3 साल पहले झोपड़ी में अपनी बेटी फूलकुंवर (Woman dies in Dhawalpur korea)के साथ रहती थी. साल 2018-19 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका आवास स्वीकृत हुआ. इसकी पहली किश्त 35 हजार की राशि (Status of PM Awas Yojana) आई तो जहां उसकी झोपड़ी थी, वहां पीएम आवास का काम शुरू होने की वजह से झोपड़ी को तोड़ना पड़ा. झोपड़ी के ठीक सामने पटेलपारा स्थित यात्री प्रतीक्षालय में आदिवासी महिला को अपनी बेटी व नाती सहित (Status of PM Awas Yojana)शरण लेनी पड़ी.





नहीं मिली है पीएम आवास योजना की तीसरी किश्त: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली और दूसरी किश्त की राशि से बुजुर्ग महिला बालकुंवर का प्रधानमंत्री आवास आधा बनकर तैयार हो चुका है. लेकिन तीसरी किश्त की राशि नहीं आने की वजह से मकान में छत का काम रूका (Delay in installment of PM Awas Yojana in koriya) हुआ है. बालकुंवर प्रतीक्षालय में बैठकर दिन-रात अपने आवास को निहारती रहती थी.

कई समस्याओं का कर रहे सामना: दिवंगत बालकुंवर की 30 वर्षीया बेटी फूलकुंवर बताती हैं कि ''यात्री प्रतीक्षालय चारों ओर से खुला होने की वजह से ठंड, गर्मी और बरसात समेत हर मौसम की मार उसे अपनी बुजुर्ग मां और अपने 4 वर्षीय बेटे राहुल के साथ झेलनी (Delay in installment of PM Awas Yojana in koriya) पड़ रही थी. यात्री प्रतीक्षालय में बिजली भी नहीं है. वर्तमान में बारिश का मौसम होने की वजह से बरसात से बचने के लिए उन्हें बरसाती ओढ़कर रहना पड़ रहा है. रात में बारिश होने पर कई मर्तबा रात जागकर (Status of PM Awas Yojana)काटनी पड़ती है.

मदद की आस में परिवार: सबसे बड़ी समस्या बेटी और नाती की है. दोनों आज भी यात्री प्रतीक्षालय में रहने को मजबूर हैं. बरसात के कारण इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना (Status of PM Awas Yojana) पड़ रहा है. जंगली जानवरों का भी डर लगा रहता है. ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया कि ''राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त नहीं आ रही था. इसलिए महिला को तीसरी किश्त (Delay in installment of PM Awas Yojana in koriya) नहीं मिली है. अब तक इन दोनो मां-बेटे की मदद के लिए कोई आगे भी नहीं आया है.