कोरिया: जिले के कोटाडोल थाना अंतर्गत पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की (Accused of physical abuse arrested on the pretext of marriage in koriya)है. साथ ही उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया पीड़िता 24 जुलाई 2022 को कोटाडोल थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रविचन्द पोर्ते के साथ वर्ष 2018 से जान पहचान थी. वे लोग आपस मे मोबाईल से बातचीत करते (Rape case in Kotadol Koriya)थे. इसी बीच आरोपी रविचन्द पोर्ते ने पीड़िता से वादा किया मैं तुमसे शादी करूंगा और पत्नी बनाकर रखूंगा.पीड़िता उसकी बातों में आ गई. इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने 1 जुलाई 2019 को पीड़िता को अपने कमरे मे रात को बुलाया और बहला फुसला कर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया. दोनों के बीच प्रेम संबंध चलने (Physical abuse of Koriya Kotadol) लगा.

शादी का दे रहा था झांसा : पीड़िता आरोपी रविचन्द पोर्ते को जब भी शादी करने लिए बोलती थी. तो आरोपी शादी के नाम पर टालमटोल करने लगा और इस प्रकार करीब डेढ़ साल तक उसका दैहिक शोषण करता रहा. इसके बाद 29 अप्रैल 2021 को भी आरोपी ने पीड़िता के साथ संबंध बनाएं. जब पीड़िता ने शादी करने के लिये ज्यादा दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया और बोलने लगा की समझौता कर लो एक लाख रूपए दिया जाएगा. लेकिन पीड़िता नहीं मानी.

थाने में रिपोर्ट दर्ज : पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी रविचन्द पोर्ते के विरुद्ध थाना मे अपराध धारा 376 , 506 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. SP त्रिलोक बंसल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राकेश कुमार कुर्रे के मार्गदर्शन में आरोपी को थाना कोटाडोल की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर लिया.आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है.