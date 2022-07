मनेंद्रगढ़ : नाबालिग का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया (Minor gang raped in Manendragarh) है. इनमें से एक आरोपी नाबालिग है. पुलिस ने किशोरी की शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोचा है. बताया जा रहा है कि सामूहिक दुष्कर्म से पहले भी एक बार नाबालिग ने डरा-धमकाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.

क्या है पूरा मामला : पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 11 जून 2022 की रात अपनी सहेली के घर गई थी. लेकिन रात को 11.30 बजे सहेली ने दरवाजा नहीं खोला. जिसके बाद उसने पास ही खड़े एक लड़के से मोबाइल फोन मांगा. फोन लेने के बाद पीड़िता ने अपनी सहेली को कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं (Minor is accused of rape in Manendragarh) उठाया. जब वो फोन वापस करके लौटने लगी तो लड़का पीड़िता के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे अंधेरे में ले गया. जहां डरा-धमकाकर लड़के ने दुष्कर्म (accused of gang rape of a minor arrested in Manendragarh) किया.इसके बाद लड़के ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर किसी को कुछ भी कहने पर अंजाम भुगतने को कहा. इस धमकी से पीड़िता डर गई.

फिर सामूहिक दुष्कर्म : इस घटना के दो दिन बाद 14 जून को रात 10 बजे आरोपी युवक अपने दो साथियों आकाश केंवट और मोहम्मद अकरम के साथ एक कार में आया. उसने फिर से पीड़िता को घूमते देखा. जिसके बाद तीनों ने पीड़िता को जबरदस्ती उठाकर कार में डाला और मनेंद्रगढ़ से दूर चैनपुर लेकर गए. जहां एक गोदाम में पहुंचकर तीनों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद एक बार फिर पीड़िता को धमकी देकर वापस छोड़ दिया गया.

पीड़िता ने की शिकायत : इस बार पीड़िता डरी नहीं और अपनी आपबीती पुलिस को बता दी.जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित करके आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों पर पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराएं लगाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.