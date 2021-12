कांकेरः कांकेर में चिटफंड धोखाधड़ी (Chit fund fraud in Kanker) का मामला सामने आया है. अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग कंपनी (Anmol India Agro Herbal Farming Company) के खिलाफ कार्रवाई हुई है. कुरना निवासी रूप सिंह साहू ने 6 जनवरी 2018 को पुलिस थाना कांकेर (Police Station Kanker) में अनमोल इंडिया के संचालक जावेद मेमन (Anamol India Director Javed Memon), जुनेद मेमन, खालिद मेमन, उमर मेम, पार्टनर हमीद मेमन, शेयर होल्डर रोजिया मेमन, नाजिया मेमन और निलोफर मेमन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में अनमोल इंडिया कंपनी के संचालकों पार्टनर और शेयर होल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud against the operators, partners and shareholders of Anmol India Company) इनामी चीट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा के तहत कार्रवाई की है. तीनों को गिरफ्तार किया गया है (Three women accused arrested in Rajnandgaon)

कांकेर पुलिस ने कंपनी की 3 महिला शेयर होल्डरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. इन गिरफ्तार तीनों शेयर होल्डरों के पति अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं.

आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश

इस विषय में थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के डायरेक्टरों और शेयर होल्डरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है. उक्त प्रकरण में 3 शेयर होल्डर रोजिया मेमन, नाजिया मेमन और नीलोफर मेमन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. तीन महिला शेयर होल्डर दुर्ग जेल में थी, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पर कांकेर लाकर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है.

दो डायरेक्टरों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी

अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध (Registered offense against Anmol India Chitfund Company) में दो डायरेक्टरों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. इस विषय में थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि उक्त मामले में डायरेक्टर खालिद मेमन और जुनैद मेमन की पहली गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपित उमर मेमन की मौत हो चुकी है.

70 हजार निवेशकों का 25 करोड़ से अधिक का निवेश

70 हजार निवेशकों का 25 करोड़ से अधिक का निवेश है. चिटफंड कंपनी के निदेशकों का आवेदन जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा जमा किया गया है.जिसमें अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग कंपनी में बड़ी संख्या में जिले के निवेशकों ने निवेश किया है. अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैध (Additional Collector Surendra Prasad valid) ने बताया कि जिले में 70759 निवेशकों ने अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग कंपनी में 25 करोड़ 14 लाख का निवेश किया है .इन आवेदकों में 17219 आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं.