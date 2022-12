पुलिस ने एक आरोपी को दो बार किया गिरफ्तार

कवर्धा: अपराध की संख्या इतनी बढ़ गई है की मामले को सुलझाना और आरोपी को गिरफ्तार करना बहुत कठिन हो चुका है. kawardha news update लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही विभाग के लिए सीर दर्द साबित हो रही है. rape accused escaped from police station आलम ये है कि एक आरोपी को दो बार पकड़ना पड रहा है.



पुलिस को चकमा देकर भागा आरोपी: दरअसल कवर्धा के बोड़ला थाना में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पांच दिनों की कड़ी मसक्कत कर हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. जिसे बोड़ला लाया गया था. action on police staff रात अधिक होने के कारण आरोपी को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका. उसे थाने में रखा गया था. kawardha news update सुबह एक होम गार्ड आरोपी को हथकड़ी लगाकर शौच के लिए शौचालय ले जा रहा था.तभी आरोपी होम गार्ड को चकमा दिया. rape accused escaped from police stationआरोपी हाथ की हथकड़ी छोड़कर थाना परिसर के दिवाल फांद कर फरार हो गया. पुलिस पकड़ों-पकड़ो करती रही ओर आरोपी भाग गया. दूसरे दिन लगभग 24 घंटे बाद आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया.



पहले भी भाग चुके हैं आरोपी: पुलिस अधिकारी और स्टॉफ की लापरवाही से थाना परिसर से आरोपी फरार हो गया. इस मामले में संबंधित अधिकारी और तीन कर्मचारियों पर एसपी लालउमेंद सिंह ने कारवाई की है. action on police staff कवर्धा में आरोपी के भागने का यह कोई पहला मामला नहीं है. rape accused escaped from police station पहले भी इस तरह के कई मामलें हो चुके हैं. kawardha news update लेकिन पुलिस को सबक नही मिला है. इसलिए बार-बार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं.



इलाज के दौरान दुष्कर्म अस्पताल से फरार हुआ था: कुछ दिन पूर्व इलाज के दौरान दुष्कर्म का आरोपी अस्पताल से फरार हो गया था और एक महिने बाद आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया गया. action on jail staff कई विचाराधीन बंदी हैं जो फरार हुए. rape accused escaped from police stationलेकिन अब तक पकड़े नही गए. kawardha news update बावजूद पुलिस लापरवाही कर आरोपियों को भागने का मौका देते रहती है.

"तीन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई": एससी लालउमेंद सिंह ने बताया की "बोड़ला थाना के नबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लाई थी. रात अधिक होने के कारण रातभर थाना मे ही रखा गया था. rape accused escaped from police station सुबह न्यायालय मे पेश किया जाना था. kawardha news update लेकिन शौचालय जाने के दौरान आरोपी पुलिस की हथकड़ी को सरका कर दिवार कूद कर फरार हो गया. action on police staff दूसरे दिन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले में लापरवाही करने वाले सब इंस्पेक्टर, सहायक आरक्षक, होम गार्ड तीन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई कि जा रही है."