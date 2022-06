जशपुर : शहर के महाराजा चौक पर एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग (Fire in hardware shop of Jashpur) गई. इस घटना में लाखों रुपए के हार्डवेयर सामान जलकर खाक होने की जानकारी मिली है. रात को इस आग के बारे में सूचना मिली. लेकिन तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी.इसके बाद रहवासियों ने इसकी सूचना पुलिस और फायरब्रिगेड टीम को दी. टीम ने आकर आग पर काबू पाने की कोशिश की.



कैसे लगी आग : जानकारी के मुताबिक महाराजा चौक में हार्डवेयर की दुकान मीनू जैन की (Hardware store in Jashpur Maharaja Chowk) है. जहां टायर मोबिल सहित अन्य रबड़ के सामान थे. अंदेशा लगाया जा रहा है कि आग शार्ट सर्किट से लगी है. मंगलवार के दिन होने के कारण सारी दुकानें सोमवार शाम के बाद से ही बंद थी. मंगलवार को दुकानें नहीं खुली. इसलिए आग अंदर ही अंदर बढ़ती गई.



कौन पहुंचा मौके पर : घटना की सूचना पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी थाना प्रभारी एवं फायर बिग्रेड (Jashpur fire brigade team) की टीम मौके पर पहुंच चुकी है.आग बुझाने में फायर बिग्रेड की 2 गाड़ियां लगी. जिसने आग पर काबू पाया.



कितने का हुआ नुकसान : थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह धुर्वे (Jashpur police station incharge Laxman Singh Dhurve) ने बताया कि ''जशपुर शहर के महाराजा चौक के पास हार्डवेयर केक शॉप में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई. घटना की सूचना पर पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची. जिसने आग पर काबू पाया. अनुमान लगाया जा रहा है कि दुकान में 10 से 15लाख रुपए के सामान जलने का अंदेशा है. घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है. आग पर काबू पा लिया गया है सभी सुरक्षित हैं.