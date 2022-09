जांजगीर चांपा: चांपा थाना के सामने तुलसी भवन धर्मशाला में बर्थ डे की पार्टी कलेश्वर देवांगन के लिए आखरी पार्टी साबित हुई. कुछ आरोपियों ने धर्मशाला के अंदर हो रहे बर्थ डे पार्टी में जबरन घुस कर हुडदंग (Miscreants beat up at the birthday party) मचाया. मना करने पर अपराधियों द्वारा जमकर मारपीट की गई. इस दौरान बदमाशों ने एक युवक को दो मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया.

क्या है पूरा मामला: चांपा के एसडीओपी एल के कश्यप ने बताया कि "बुधवार की रात करीब 2 बजे चांपा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया. बताया गया कि तुलसी भवन में कलेश्वर देवांगन द्वारा बर्थ डे पार्टी का आयोजन किया गया था. जिसमें वह अपने अन्य साथियों के साथ गया था और पार्टी माना रहे थे. तकरीबन 01 बजे किरन सारथी एवं मनीष सारथी तुलसी भवन आये और जबरदस्ती नाचने व हंगामा मचाने लगे. मना करने पर आरोपी किरण सारथी ने अपने अन्य साथियों को फोन करके बुलाया. जिसके बाद सभी आरोपी भवन के अंदर घुस आये और कलेश्वर देवांगन, भीषम एवं करण चौहान से मारपीट करने लगे.

जांजगीर चांपा पुलिस की कार्रवाई

यह भी पढ़ें: जांजगीर चांपा में बाल अपराध बढ़ा, 41 पीस फैंसी चाकू बरामद

सिम्स ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत: आदतन अपराधियों को मारपीट करता देख चांपा निवासी कलेश्वर देवांगन अपने दोस्त के साथ ऊपरी मंजिल में छुपने गया. लेकिन ऊपरी मंजिल में जाना उसके मौत की वजह बन गई. कलेश्वर और उसके दोस्त के साथ आरोपियों ने छत पर ही मारपीट की. जिसके बाद कलेश्वर को दो मंजिला इमारत से नीचे फेंक (young man thrown from the roof in Champa) दिया. जिससे कलेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया. कलेश्वर को इलाज के लिए चांपा के निजी अस्पताल में लाया गया. जहां से इसे बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया. इस बीच सिम्स ले जाते वक्त रास्ते में ही कलेश्वर की मौत हो गई.

चांपा में तनाव की स्थिति: इस घटना के बाद से चांपा में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है. पुलिस ने मामले की जांच कर 8 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस ने गिरफ्तार किये गए आरोपियों को अदालत में पेश किया. जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों को जेल दाखिला करने से पहले पुलिस ने चांपा तहसील रोड से बरपली चौंक तक उनका भी जुलूस निकाला.