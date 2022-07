जांजगीर चांपा : जिला के खरौद नगर में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझ गई है. मामले में पुलिस ने 63 वर्षीय परदेशी लाल पंकज को गिरफ्तार कर लिया (Blind murder mystery solved in Janjgir ) है. आरोपी के घर की बाड़ी से किशोरी के अंडर गारमेंट बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने किशोरी को बहला कर अपने घर ले गया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा है.

जांजगीर में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी

कब का है मामला : जांजगीर चांपा जिले के खरौद नगर में 9 जुलाई को जोरवा तालाब में एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई (Teenager body was found in Janjgir Kharod) थी. शिवरीनारायण पुलिस ने पहचान करवाई तो पता चला कि नर कंकाल गांव की ही किशोरी का था.शिवरीनारायण थाना में 29 जून को किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई (Teenager murdered in Janjgir) थी. पुलिस ने शव का पंचनामा कर डॉक्टरी परीक्षण के लिए सिम्स अस्पताल बिलासपुर भेजा था. वहीं अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की.

आरोपी ने गुनाह कबूला : शिवरीनारायण पुलिस को मामले में मुखबिर की सूचना पर जोरवा तालाब के पास रहने वाले बालको के रिटायर्ड कर्मचारी परदेशी लाल पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की. संदेही परदेशी लाल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि कई दिनों से किशोरी पर उसकी निगाह थी. तालाब में नहाते समय उस पर नजर रखता था. 29 जून को तालाब आ रही किशोरी को बहला फुसला कर अपने घर बुलाया और दुष्कर्म करने किया. इस दौरान किशोरी के विरोध करने पर परदेशीलाल ने उसका गला दबाकर हत्या कर (Elderly killed a teenager in Kharaud Nagar) दिया.

सबूत छिपाने की कोशिश : आरोपी ने किशोरी की हत्या करने बाद शव को जूट के बोरे में भरकर तालाब में झाड़ियों के बीच फेंकना और उसके अंडर गारमेंट को अपनी बाड़ी में फेंकना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी के बताए स्थान से किशोरी के कपड़े और चप्पल को जब्त कर लिया (Teenager body was found in Janjgir Kharod ) है. पुलिस की विवेचना में आरोपी परदेशी लाल पंकज के बारे में जानकारी निकली. जिसमें आरोपी बालको में भी महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में जेल के जा चुका है. जिसके कारण उसकी पत्नी और बच्चे उससे अलग रहते हैं. परदेशी लाल खरौद में तालाब किनारे घर बनाकर रहता था.इसी दौरान तालाब आने वाली महिलाओं और किशोरियों पर बुरी नजर रखता था.