दुर्ग: भिलाई में नायब तहसीलदार पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी को स्मृति नगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार (Fraud of lakhs on pretext of getting job) कर लिया है. रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों से की जा रही पूछताछ में आरोपी युवक पुलिस के हत्थे (Accused arrested in durg) चढ़ा है. पुलिस तीन महीने से इस आरोपी की तलाश कर रही थी. Durg crime news

नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

क्या है पूरा मामला: चौकी प्रभारी युवराज देशमुख ने बताया कि "प्रार्थी निमाई देवनाथ ने लिखित शिकायत दिया था कि फरवरी 2021 में अपने पुत्री को नायब तहसीलदार एवं पुत्र को एम्स अस्पताल में शासकीय नौकरी में लगवाने के नाम से आरोपी श्रेयांश यादव एवं अभिजीत सिंह ने 15 लाख रूपये लिया था. लेकिन आरोपियों द्वारा नौकरी नहीं लगवाया गया और ना ही पैसा वापिस किया गया. इस रिपोर्ट पर 30 अगस्त 2022 को अपराध दर्ज कर जांच शुरु किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन माह से आरोपी फरार चल रहे थे. आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देते हुये अपना स्थान बदल बदलकर रह रहे थे. Accused arrested in durg

आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा: स्मृति नगर चौकी प्रभारी युवराज देशमुख ने बताया कि "धोखाधड़ी के शातिर आरोपी श्रेयांश यादव को रात में गश्त व चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को 7 नवंबर को दुर्ग न्यायालय में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा है. Accused arrested in durg