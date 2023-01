एटीआर में जानवरों की चहलकदमी

बिलासपुर: इस मौसम में पर्यटकों का दल जंगल में जानवरों को देखने पहुंचने लगा है. Wild animals appearing in Achanakmar Tiger Reserve वन विभाग भी पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्था कर रहा है. मुंगेली और जीपीएम जिले के बीच में अचानकमार टाइगर रिजर्व स्थित है. ये जंगल जंगली जानवर, हिरणों और तेंदुआ सहित जंगली भैस(गौर) का प्राकृतिक रहवास है. bilaspur news update बड़ी संख्या में कई और जंगली जानवर यहां हैं. Tourists coming to see Wildlife जिनमें टाइगर, देशी लोमड़ी, जंगली बिल्ली सहित कई प्रजातियों के जंगली जानवर शामिल हैं. बारिश के सीजन में ये जानवर खानपान की व्यवस्था के लिए सुदूर जंगल मे चले जाते हैं.

जंगली जानवर अब नदी की ओर आने लगे हैं: अब चूंकि बारिश खत्म हो गई है. जंगल के अंदर पानी के श्रोत सूखने लगे हैं. Wild animals appearing in Achanakmar Tiger Reserve ऐसे में जंगली जानवर अब नदी की ओर आने लगे हैं. bilaspur news update पर्यटकों को सहज ही जंगल में जानवर देखने को मिल रहे हैं. Tourists coming to see Wildlife इन्हें देख पर्यटकों सहित वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट देखकर खुश हैं. पर्यटक जानवरों के इस तरह आसानी से नजर आने से काफी खुश हैं. क्योंकि जंगल के सुदूर क्षेत्र को छोड़कर जंगली जानवर बाहर आ रहे है.

"इलाकों की पहचान में मेमनों के साथ निकलता है झुंड": वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट शिरीष डामरे कहते है कि "ठंड में जंगली जानवर सुदूर जंगल से बाहर आते है और चारा खाते हैं. बारिश में एक ही क्षेत्र में ये सिमट कर रह जाते हैं. Wild animals appearing in Achanakmar Tiger Reserve लेकिन बारिश के बाद ये दोबारा अपने इलाकों में विचरण कर पहले तो नए पैदा हुए बच्चों को अपने इलाकों की जानकारी देते हैं. फिर अपने इलाके में पेशाब कर अपनी पहचान लगाते हैं. bilaspur news update ताकि कोई दूसरा हिरणों का झुंड उनके इलाके का रहवास न बना सके. Tourists coming to see Wildlife कई और भी कारण होते हैं हिरणों के जंगल से बाहर निकलने के. हिरण जंगलों से बाहर ठंड में धूप तापने के लिए भी बाहर निकलते हैं. क्योंकि जंगल के अंदर धूप कम ही आता है."