आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन

बिलासपुर: सोमवार को शहर के नेहरू चौक पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंचे. protest of Anganwadi workers and assistants उन्होंने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है. Memorandum submitted to Bilaspur collector इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदेश के मुखिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. Bilaspur news उन्होंने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है.

23 से 27 जनवरी तक करेंगे हड़ताल: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मार्चा खोल दिया है. छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ जिलाध्यक्ष भारती मिश्रा का कहना है कि "हमारी 6 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर हम राजधानी में महापड़ाव करने वाले हैं. 23 से 27 जनवरी तक पांच दिनों की हड़ताल तक मांगें पूरी नहीं होती है तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे."

भूपेश सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जुझारू संघ परियोजना की जिलाध्यक्ष मंजू मेश्राम का कहना है कि "भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं. हमारी मांगों को भूपेश सरकार अनसुना कर रही है. अब केवल एक साल ही बचा है. हम चाहते हैं, जो उन्हेंने वादा किया है, वो पूरा करें. हमें काम के दौरान मोबाइल डाटा से लेकर अन्य कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है."

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगें: