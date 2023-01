रायपुर: लंबित नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी 16 जनवरी से आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं. Contract workers announced strike in January इस बारे में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने प्रान्तीय बैठक आयोजित की.strike in January for demand of regularization जिसमें निर्णय लिया गया है कि संविदा कर्मचारी 16 जनवरी से आंदोलन का आगाज करेंगे.

16 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रदेश व्यापी हड़ताल: महासंघ प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि "महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में समस्त विभागों, संघों के प्रतिनिधि, जिला तथा विकासखंड स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में निर्णय लिया गया है कि सामूहिक रूप 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पूरे प्रदेशभर में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा करने के लिए अपील करेंगे. शासन प्रशासन का कोई सकारात्मक रुख ना होने की स्थिति में 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा.



"संविदा कर्मचारी आंदोलन पर जाने को मजबूर": इस संबंध में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार कुर्रे ने बताया कि "छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल पहले कई बार शासन के प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए समय मांगता रहा है. हम संवाद के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते थे. किंतु शासन द्वारा संवाद हेतु महासंघ को किसी भी प्रकार का कोई जवाब ना देने के कारण राज्य के संविदा कर्मचारी अब आंदोलन पर जाने पर विवश हो गए हैं."



हड़ताल से दफ्तरों में काम होगा प्रभावित: छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी अपने नियमितीकरण की घोषणा को लेकर काफी आशान्वित थे. जिस पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया. ऐसे में कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. 54 विभागों के समस्त संविदा कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की घोषणा से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है.