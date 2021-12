बलरामपुरः पुलिस के अनुसार नाबालिक ग्राम कोचली में रिश्तेदार के यहां रहकर मिशन स्कूल में पढ़ाई (study at mission school) करती है. करीब 8-10 माह पूर्व उसका मोबाइल फोन से परिचय (Introduction to mobile phone) जशपुर निवासी अंकित कुजूर से हुई.

छह दिसंबर को पीड़िता स्कूल जाने के लिए घर से निकली. वह अंकित कुजूर के बुलाने पर बस में बैठकर उसके पास चली गई. आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Minor raped on the pretext of marriage) किया.

घेराबंदी कर के हुई गिरफ्तारी

इधर, परिजनों के काफी तलाश पर भी नाबालिग के नहीं मिलने पर 10 दिसंबर को चौकी डबरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. चौकी डबरा में अपराध क्रमांक 119/21 धारा 363 दर्ज कर घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक को दिया गया.

उनके निर्देशानुसार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज नारद सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में टीम तैयार किया गया. नाबालिग अपहृता की तलाश (Search for minor kidnappers) शुरू कर दी गई. सूचना मिली कि आरोपी पीड़िता को ग्राम नारायणपुर धीरवाली में लेकर रह रहा है. घेराबंदी करके अंकित कुजूर की कब्जे से उसे बरामद किया गया. अंकित कुजूर से पूछताछ पर ग्राम नारायणपुर में उसके घर के बगल से अपहृता को बरामद किया गया.