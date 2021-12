बिलासपुरः पुलिस ने दो दिन पहले पेंड्रा इलाके में भाड़ी बसन्तपुर बाईपास स्थित पुलिया के नीचे मिले सड़े गले शव के मामले में खुलासा करते हुए मृतक के चचेरा भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई (Old enmity was the reason for the murder) गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पुरानी रंजिश में हुई थी युवक की हत्या

पूरा मामला दो दिन पहले का है जहां पर पेण्ड्रा थानाक्षेत्र के भाड़ी से बसंतपुर होते हुए बिलासपुर जाने वाली सड़क में स्थित पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी गली अवस्था में होने की सूचना ग्रामीणों और सरपंच के द्वारा पुलिस को मिली. सूचना पर पेण्ड्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

हत्या से पहले पी थी जमकर शराब

मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ डॉग स्क्वायड की टीम को भी मौके पर बुला लिया. जांच और पंचनामा के दौरान मृतक की शिनाख्त गांव के ही रहने वाले मनबोध आर्मो के रूप में हुई. वह पिछले 8 से 10 दिनों से लापता था और अंतिम बार गांव के ही रहने वाले मृतक के चचेरा भाई जितेंद्र सिंह मार्को और उसके दोस्त बेचन सिंह मराबी के साथ देखा गया था.

पुलिस ने ग्रामीणों और मृतक के बयान के आधार पर मृतक का चचेरा भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा पर पुलिस की कड़ाई के आगे उसकी एक भी नहीं चली और उसने अपना जुर्म कबूल लिया. बताया कि घटना स्थल के पास ही जितेंद्र और उसका दोस्त बेचन सिंह तीनों मिलकर पहले शराब पी और किसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी.

मनबोध की गाली-गलौज भी होने लगी. जिसके बाद जितेंद्र और बेचन दोनों ने मिलकर मनबोध सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छिपाने के उद्देश्य से सड़क पर बने पुलिया के नीचे फेंक दिया.