बलरामपुर: बलरामपुर में मौसम का मिजाज बुधवार की शाम को अचानक (Heavy rain in Balrampur) बदल गया. भीषण गर्मी के बीच अचानक बलरामपुर में बदरा ( rain in Balrampur changed Weather of Balrampur) घिर आई और झमाझम बारिश हुई. इस बारिश ने बलरामपुरवासियों को गर्मी से राहत दिलाई है. जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई. वर्षा के बाद बलरामपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. बारिश की वजह से शहर में ठंडी हवाएं चल रही है. जिससे लोगों को काफी (Balrampur residents got relief from heat) राहत मिल रही है.





गर्मी से लोगों को मिली निजात: बलरामपुर में कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के बाद बारिश ने आमजनों को राहत पहुंचाई है. मौसम भी सुहाना हो गया है. बता दें कि मई महीने की शुरुआत के पहले ही दिन आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश हुई थी जिसके बाद उमस भरी गर्मी पड़ रही थी. आज फिर से झमाझम बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. बुधवार को दिन में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया. जबकि मौसम विभाग ने रात में न्यूनतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार और बारिश होने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. आने वाले दिनों में भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे.

Rain in Balrampur: बलरामपुर में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि

इससे पहले सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बारिश हुई थी. रायपुर में सोमवार की शाम अचानक तेज आंधी चलने लगी. उसके बाद बूंदा बांदी भी हुई. जिससे राजधानी वासियों को काफी राहत मिली.