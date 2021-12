बलरामपुर: जिले में मंगलवार दोपहर मौसम में अचानक बदलाव आ गया. तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू (rain and hailstorm in balrampur) हो गई. सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे. जिससे धूप भी नहीं निकल सकी थी. दोपहर होते-होते बारिश शुरू हो गई. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई.

आसमान में छाए बादल

रामानुजगंज में ओला वृष्टि (hailstorm in ramanujganj)

रामानुजगंज में बारिश के साथ ओला वृष्टि (Hailstorm) भी हुई. जिसके बाद हवाएं भी सर्द हो रही है. रूक-रूक कर हल्की बारिश भी हो रही है. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है. 28 दिसंबर को बलरामपुर का अधिकतम तापमान (Maximum temperature of balrampur) 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान (Minimum temperature of balrampur ) 15 डिग्री तक रहने की संभावना है. आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा गिरने की संभावना है. आसमान बादलों से घिरा हुआ है. जिससे बुधवार को भी बारिश की संभावना जताई जा रही है.

Chhattisgarh के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना

छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवा चलने के कारण 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना (Light to Moderate Rain Likely) मौसम विभाग ने पहले ही जता दी थी. कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई थी. मौसम विभाग ने बताया था कि 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बुधवार को सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

31 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट

इसके साथ ही दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना (Light to moderate rain likely at Durg and Raipur)है. बस्तर संभाग के उत्तरी भाग के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में फिर से उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग ने अलर्ट के रूप में 28 और 29 दिसंबर को सरगुजा संभाग और उससे लगे जिले के एक-दो स्थानों पर ओला गिरने की भी संभावना जताई है. 29 दिसंबर को सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, बिलासपुर और कोरबा में ओला गिरने की संभावना है.