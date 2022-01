बलरामपुर: रामानुजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रंकल प्रजापति नाम के बैंक खाता धारक के खाते से दो ट्रांजेक्शन से 104800 रुपये अचानक कट गए. (Bank Froud in Balrampur)पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत सेंट्रल बैंक रामानुजगंज के ब्रांच मैनेजर और पुलिस से की है. जिस पर पुलिस जांच कर रही है.

जिले के रामानुजगंज के पीड़ित युवक रंकल प्रजापति ने बताया कि उसका रामानुजगंज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Ramanujganj Central Bank Of India ) में खाता है. पीड़ित बलरामपुर के उप पंजीयक कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता है. उनका खाता नंबर (Account number) 3412493496 है. युवक का कहना है कि उसे खबर तब मिली जब इससे संबंधित मैसेज उसके मोबाइल पर आया. अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी के जरिए 1,04,800 रुपये उसके खाते से निकाल लिए. (Fraud from data entry operator in Balrampur ) पीड़ित ने रामानुजगंज पुलिस और शाखा प्रबंधक को लिखित में सूचना दी है.

यह भी पढ़ें: Farmer on dharna in Balod: राजस्व अभिलेख से गायब हुई किसान की जमीन, अब नहीं बेच पा रहा धान

दूसरी बार ट्रांजेक्शन में 99,800 रुपये कटे

पीड़ित युवक का कहना है कि 'मेरी जानकारी के बिना ही बैंक खाता से पहले ट्रांजेक्शन में पांच हजार रुपए और कुछ देर बाद हुए दूसरे ट्रांजेक्शन में 99,800 रुपये कट गए. जबकि इस दौरान उनका एटीएम कार्ड घर पर मौजूद था. इस लेन-देन के बीच पीड़ित के पास कोई वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी ) नहीं आया.

केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रामानुजगंज पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में IPC की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह फ्रॉड का मामला हो सकता है. फिलहाल पुलिस को आरोपी का सुराग नहीं लगा है. पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है.