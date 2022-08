बलरामपुर: बलरामपुर के प्राथमिक शाला कोठीखाड़ में पदस्थ सहायक शिक्षक शिव कुमार सिंह क्लास में सोते हुए पाए गए (Assistant Teacher Suspended in Balrampur) थे. क्लास में शिक्षक के सोने का वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल हुआ था. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक शिव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है Assistant teacher suspended in Balrampur. शिव कुमार सिंह को बीईओ कार्यालय में अटैच किया गया (Bad condition of education system in Balrampur) है.



क्लासरूम में ड्यूटी के दौरान सोने का वीडियो हुआ था वायरल: विकासखण्ड बलरामपुर अंतर्गत प्राथमिक शाला कोठीखाड़ में पदस्थ शिक्षक शिव कुमार सिंह का क्लासरूम में ड्यूटी के दौरान कुर्सी पर सोने का वीडियो वायरल हुआ था. इस घटना के बाद शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े हुए थे. इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर पर जांच कराने के बाद निलंबन का आदेश जारी किया है.

बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी केएल महिलांगे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत सहायक शिक्षक शिव कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया है. निलंबन अवधि में शिव कुमार सिंह मुख्यालय बीईओ में अटैच किए गए हैं. निलंबित शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा.