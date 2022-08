बलरामपुर : जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भरूहीबास (Government Primary School Bharuhibas) के सहायक शिक्षक छोटेलाल पण्डो का शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और बच्चों से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया (Video of drunken teacher of Balrampur goes viral) है. स्कूल में शराब पीकर हंगामा करने वाले शिक्षक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (Viral video of drunken teacher of Balrampur) है. मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer Balrampur) से की गई है. जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इसकी जांच के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है. जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बलरामपुर में टुन्न होकर पहुंचते हैं मास्टरजी

शराब के नशे में आते हैं मास्टरजी : बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड (Drunk teacher of Vadrafnagar block) के भरूहीबास प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक छोटे लाल पण्डो शराब के नशे में स्कूल आने का आरोप लगा है. बच्चों के मुताबिक शिक्षक अक्सर शराब के नशे में बच्चों से मारपीट करते हैं.प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चों ने सहायक शिक्षक छोटेलाल पण्डो पर नियमित शराब पीकर स्कूल में आने हंगामा करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. बच्चों का कहना है कि ''शिक्षक के इस व्यवहार से वो डरे रहते हैं. स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती है. ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है.''





जांच के बाद कार्रवाई की बात : इस मामले पर बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि '' मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी से कराई जाएगी.साथ ही शिक्षक की मेडिकल जांच कराई जाएगी. अगर शिक्षक शराब के आदी हैं और प्रतिदिन शराब पीकर स्कूल आते हैं तो उन पर कारवाई की जाएगी.''