रायपुर: छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल खोल (school reopen in chhattisgarh) दिए गए हैं. कोरोना संक्रमण कम होने के बाद 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल (Schools from 6th to 12th opened in Raipur ) दिए गए हैं. क्लासेस भी पूरी क्षमता के साथ लगाए जा रहे हैं. हालांकि प्राइमरी की कक्षाएं अभी बंद ही रहेगी. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो रही है. कई स्कूलों में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है. लिहाजा बोर्ड परीक्षाओं के लिए 23 फरवरी तक विशेष कक्षाएं लगाई जा रही है.

सरगुजा में सोमवार से खुल रहे स्कूल, 6से 12वीं क्लास तक के बच्चों की कक्षाएं होंगी ऑफलाइन

प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन संचालित होंगे (primary schools will be run online in raipur)

कोरोना की तीसरी लहर में छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 4 प्रतिशत से ज्यादा थी. वहां स्कूल बंद किए जाने का फैसला लिया गया था.कोरोना संक्रमण के मामले काम होने के बाद स्कूल संचालित किए जाने का आदेश शासन ने जारी किया. पहली से लेकर पांचवी तक की कक्षाएं ऑनलाइन ही ली जाएंगी.

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण (corona update in chhattisgarh)

प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है. वहीं, संक्रमित मरीजों के साथ-साथ कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी आज कम है. आज ही प्रदेश में 5 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. जिसमें दुर्ग में 1, रायपुर में 1, बलौदा बाजार में 1, सूरजपुर में 1, बीजापुर में 1 की मौत आज कोरोना से हुई है. आज प्रदेश में 5 लोगों की मौत हुई है. जिसमें 3 को-मोबिडिटी के साथ संक्रमित हुए थे और 2 को सिर्फ कोरोना हुआ था.