NCW की रिपोर्ट में दावा : महिला अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर से लगभग 30864 शिकायतें मिली. इसमें 15 हजार से ज्यादा सिर्फ यूपी की है. वहीं, पिछले साल देश भर से आई 23722 शिकायतों में 11872 यूपी से थी.पढ़ें पूरी खबर

UP elections 2022: अखिलेश यादव की घोषणा, सत्ता में आने पर देंगे मुफ्त बिजली

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बड़ी चुनावी घोषणा की है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देंगे और इसके साथ में किसानों की पूरी सिंचाई मुफ्त होगी.पढ़ें पूरी खबर

PM मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे (sports university in Meerut). हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय 36 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है.पढ़ें पूरी खबर

तीर्थयात्रियों के दो समूहों में झगड़े के कारण मची भगदड़ : श्राइन बोर्ड

जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ (Vaishno Devi stampede) में 12 श्रद्धालुओं की मौत के बाद श्राइन बोर्ड ने एक बयान जारी किया है. बोर्ड ने कहा है कि तीर्थयात्रियों के दो समूहों के बीच झगड़े के कारण भगदड़ हुई.पढ़ें पूरी खबर

फ्रांस पर फिर टूटा कोरोना का कहर, एक दिन में मिले 2,32,200 मामले

फ्रांस में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पिछले तीन दिनों से रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. अकेले शुक्रवार 31 दिसंबर को ही कोरोना के 2,32,200 मामले सामने आए हैं. जो फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के मामले मिलने का नया रिकॉर्ड है.पढ़ें पूरी खबर

हरियाणा में मिनी लॉकडाउन! पांच जिलों में सिनेमा, मॉल, खेल परिसर बंद, दुकानें शाम पांच बजे तक खुलेंगी

हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और ओमीक्रोन के खतरे के बीच सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस (haryana new corona guidelines) लागू की हैं. इसके अलावा 5 जिलों में सख्ती बढ़ाई गई है.पढ़ें पूरी खबर

त्रिपुरा में एनएलएफटी के दो उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण

त्रिपुरा में नए साल की शुरुआत में, प्रतिबंधित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी, विश्वमोहन) संगठन के दो उग्रवादियों ने शनिवार को बीएसएफ(BSF) के समक्ष आत्मसमर्पण (surrender) कर दिया.पढ़ें पूरी खबर

पटना NMCH के 16 जूनियर डॉक्टर हुए कोरोना संक्रमित, IMA सम्मेलन में हुए थे शामिल

बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है. नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) पटना के 16 जूनियर डॉक्टर और एम्स के दो डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हुए हैं. संक्रमित सभी डॉक्टरों को आइसोलेट (isolate) कर दिया गया है. Doctors of NMCH Patna Found Corona Positiveपढ़ें पूरी खबर

छत्तीसगढ़: 44 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष किया आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर नक्सलियों का नक्सल से मोहभंग हो रहा है. शनिवार को सुकमा में पूना नर्कोम अभियान से प्रभावित 44 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. इनमें 9 महिला नक्सली शामिल हैं. पुलिस नक्सलियों के इस समर्पण को नए साल पर बड़ी सफलता मान रही है.पढ़ें पूरी खबर

Sale of Liquor on New Year: छत्तीसगढ़ में नए साल के सेलिब्रेशन में करोड़ों की शराब पी गए लोग

छत्तीसगढ़ में नए साल के सेलिब्रेशन में लोग करोड़ों की शराब पी गए. अकेले रायपुर जिले में 31 दिसंबर को देसी और अंग्रेजी शराब मिलाकर करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपये की बिक्री हुई. (Sale of Liquor on New Year in raipur ) पढ़ें पूरी खबर

Naxalite blocked road in Bijapur: बीजापुर में कई जगहों पर नक्सलियों ने काटी सड़क

Naxalite blocked road in Bijapur: कुटरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत माओवादियों ने करीब 10 से अधिक जगह सड़क काटकर मार्ग में बैनर पोस्टर लगाया है, जिससे यातायात बाधित हो गया. पढ़ें पूरी खबर