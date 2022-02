बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

PM मोदी ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेललाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे. click here

सीमापुरी में ब्लास्ट की साजिश हुई नाकाम, IED को दिलशाद गार्डन में किया गया डिस्पोज ऑफ

शाहदरा जिला के ओल्ड सीमापुरी के एक मकान में भारी मात्रा में मिले IED को दिलशाद गार्डन के जे एंड के ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट पार्क में डिस्पोज ऑफ यानी नष्ट कर दिया गया है. click here

पीएम मोदी और यूएई के युवराज शेख मोहम्मद अल नाहयान के बीच आज होगी वर्चुअल मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अबू धाबी के युवराज एवं यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान (crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) आज वर्चुअल बैठक करेंगे. इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. click here

विदेश मंत्री जयशंकर 18 से 23 फरवरी तक जर्मनी एवं फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे

विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar) अपनी छह दिवसीय जर्मनी और फ्रांस (Germany and France) की यात्रा के दौरान जर्मनी में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम (Azadi Ka Amrit Mahotsav event) में भी शिरकत करेंगे जिसकी मेजबानी सीजीआई म्यूनिख (Consulate General of India in Munich) और आर्ब्जवर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation) कर रहे हैं. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

रायपुर में कैबिनेट की बैठक में कई विषयों पर होगी चर्चा

रायपुर में आज कैबिनेट की बैठक होनी है. बैठक में बजट सत्र के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी. click here

छत्तीसगढ़ में अब शराब के नशे पर सियासत :रामविचार नेताम के बयान पर लखमा का पलटवार

छत्तीसगढ़ में शराब की क्वालिटी पर सियासत जारी है. रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शराब से नशा नहीं होता. तो कवासी लखमा ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नेताम को अब शराब दुकान में शराब चखने की जिम्मेदारी देनी चाहिए. click here

मां महामाया शक्कर कारखाना केरता में सेंट्रल एक्साइज की टीम का छापा

मां महामाया शक्कर कारखाना केरता में सेंट्रल एक्साइज की टीम ने छापा मारा है. सेन्ट्रल एक्साइज की 12 सदस्यीय टीम शक्कर कारखाना में मोलासीस के टेंडर और करोड़ो रुपए के शक्कर में गड़बड़ी की जांच कर रही है. click here

Egyptian Vulture in Durg: दुर्ग में मिला दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध, क्या यह है जटायु का वंश

दुर्ग में दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध मिला है. जानकार इसे इजीप्शियन वल्चर (Egyptian Vulture in Durg) बता रहे हैं. वन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह गिद्ध जटायु के वंश का है.

click here

Raigarh Tehsildar Lawyer Controversy: तहसीलदारों के बाद अब वकील बैठे धरने पर

रायगढ़ तहसीलदार वकील विवाद दिन प्रतिदिन और भी व्यापक रूप लेता जा रहा है. अब रायगढ़ के वकील धरने पर बैठे हैं. इनका कहना है कि तहसील कार्यालय में अवैध उगाही लगातार हो रही है. जिससे आम आदमी परेशान है. हम आम आदमी के हित के लिए धरने पर बैठे हैं. click here

घूसखोरी के आरोप में ट्रैफिक इंचार्ज गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

एंटी करप्शन ब्यूरो ने यातायात प्रभारी को गिरफ्तार किया है. ट्रैफिक इंचार्ज पर घूस लेने का आरोप है. वह पेंड्रा में तैनात था. पेंड्रा में तैनात सूबेदार यातायात प्रभारी और उसके निजी साथी को भी गिरफ्तार किया गया है. पेंड्रा क्षेत्र में बस संचालन के लिए 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. click here