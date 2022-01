बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

Beating Retreat ceremony 2022 : बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे 1000 ड्रोन

देश में निर्मित करीब 1,000 ड्रोन आज शाम को होने वाले बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी (Beating Retreat ceremony 2022) में लाइट शो का हिस्सा होंगे. चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद इन मानव रहित हवाई उपकरणों के साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा.

अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन बने सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार

मोदी सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन (Economist V Anantha Nageswaran) को मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) नियुक्त किया. वह केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था.

दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश करने का निर्देश

मोबाइल प्रीपेड ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे (30 day validity pre-paid mobile recharge plans).

स्वदेश निर्मित 'ब्रह्मोस' को मिला खरीदार, फिलीपींस के साथ सौदा

फिलीपींस की नौसेना के साथ (with the Philippines Navy) तीन मिसाइलों के लिए कम से कम $375 मिलियन यानी 2770 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत अपनी रणनीतिक आउटरीच नीति के साथ-साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम (Make in India program) को भी आगे बढ़ा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय नहीं करेगा, राज्य सरकारों को दी बड़ी जिम्मेदारी

एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण मिलने का क्या आधार हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए अपनी ओर से कोई मानदंड तय नहीं करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस बाबत पहले से जो मानदंड बने हुए हैं, वही लागू रहेंगे.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Corona Update of Chhattisgarh: कोरोना के केसों में कमी, मौत का आंकड़ा भी घटा

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार (third wave of corona in chhattisgarh) में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. एक दिन में यहां 11 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. शुक्रवार को कुल 3919 मरीज कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं.

छत्तीसगढ़ में 'के-डिपॉजिट' पर सियासी भूचाल: क्या यह दिवालियापन का है संकेत, जानिए अर्थशास्त्रियों की राय

छत्तीसगढ़ में 'के-डिपॉजिट' को लेकर सियासत गरमाई हुई (Politics on K deposit in Chhattisgarh ) है. पक्ष से लेकर विपक्ष तक मुद्दे में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. विपक्ष 'के-डिपॉजिट' को सरकार के दिवालियापन होने का संकेत बता रही है

सीएम के ट्वीट पर कांकेर प्रशासन का एक्शन: रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, कई वाहन जब्त

शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन के लिए सख्त लहजे में ट्वीट (Chief Minister Bhupesh Baghel tweet for illegal sand mining) किया. ट्वीट के तुरंत बाद कांकेर पुलिस और जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन करते 5 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया.

herbal farming in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया के लिए बन सकता है हर्बल बास्केट-राजाराम त्रिपाठी

छत्तीसगढ़ में हर्बल खेती के लिए अपार संभावनाएं हैं. इस बात की तस्दीक हर्बल खेती के जानकार और आयुष मंत्रालय के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सदस्य राजाराम त्रिपाठी ने की है. उनका कहना है कि सरकार अगर हर्बल खेती को हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर विभाग में शामिल कर ले तो यह मुमकिन हो सकता है.

यात्रीगण कृपया ध्यान दें: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने 18 ट्रेनों को किया कैंसिल, 2 ट्रेनों का रूट बदला

दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे बिलासपुर के रूपौंद-झलवाड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टीविटी का कार्य किया जायेगा. जिसके कारण फिर 20 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा.

Naxalite incident in Narayanpur: नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात, तीन ट्रकों में लगाई आग

जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है. यहां करीब 3 ट्रकों में नक्सलियों ने आग लगाई है. ट्रक से लकड़ी ढुलाई का काम किया जा रहा था.