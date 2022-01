नई दिल्ली : फिलीपींस की नौसेना के साथ (with the Philippines Navy) तीन मिसाइलों के लिए कम से कम $375 मिलियन यानि 2770 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत अपनी रणनीतिक आउटरीच नीति के साथ-साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम (Make in India program) को भी आगे बढ़ा रहा है.

शुक्रवार को ट्विटर हैंडल ब्रह्मोस मिसाइल के एक ट्वीट में कहा गया कि यह हमारे लिए गर्व का क्षण है @BrahmosMissile के तट-आधारित एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम का यह निर्यात अनुबंध #MakeinIndia और Make for the World के विजन की मजबूत नींव रखेगा. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अन्य देशों में निर्यात करने के लिए भारत और रूस के संयुक्त व महत्वाकांक्षी प्रयास को पिछले दो वर्षों से चल रहे कोरोना वायरस महामारी से गंभीर बाधा पहुंची थी. हालांकि शुक्रवार को सबसे अधिक मांग वाली इस मिसाइल की आपूर्ति के लिए फिलीपींस नौसेना के साथ एक समझौता किया गया.

ब्रह्मोस के एक सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया कि हमारी सभी योजनाओं को चल रही महामारी के कारण एक गंभीर झटका लगा था. सभी सरकारों का ध्यान जो हमारे संभावित खरीदार थे, महामारी और इससे पैदा हुई अराजकता की ओर चला गया था. लेकिन अब सौदे पर हस्ताक्षर के बाद पहली आपूर्ति सिर्फ एक साल में फिलीपींस की नौसेना तक पहुंच जाएगी.

ब्रह्मोस

अन्य देशों को मिसाइल के निर्यात के लिए भारतीय और रूसी दोनों सरकारों की स्वीकृति होनी चाहिए क्योंकि मिसाइल विकास और निर्माण 1998 में भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूसी राज्य के स्वामित्व वाली एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया के बीच स्थापित एक भारत-रूस संयुक्त उद्यम है. ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी पर बने एक बंदरगाह के समान है.

सभी ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण भारत में ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा किया जाता है, जहां भारत की 50.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि रूस की 49.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है. ब्रह्मोस की बिक्री से उत्पन्न संपूर्ण राजस्व को अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधि के लिए अलग रखा जाना है ताकि मिसाइल को और विकसित किया जा सके और इसे तकनीकी रूप से उन्नत किया जा सके.

स्रोत ने चीन के एक स्पष्ट संदर्भ में जोड़ा कि जबकि रूस इसे विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक अवसर के रूप में देख रहा है, भारत के लिए यह अलग है. हमारा उद्देश्य केवल मिसाइल प्रणाली को बेचना नहीं है बल्कि दक्षिण चीन सागर सहित अन्य क्षेत्रों में विकास के आलोक में रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना भी है. लेकिन जो चीज भारत के लिए इसे आसान बना रही है, वह है मध्य-पूर्व एशिया और अफ्रीका में नए बाजारों में अपने हथियार ग्राहकों को व्यापक आधार देने का रूसी प्रयास है.

ब्रह्मोस के कई रूप हैं. जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च होने में सक्षम होने के अलावा इसका एक हाइपरसोनिक संस्करण भी विकसित किया जा रहा है. लेकिन अभी तक केवल लैंड टू सी या मिसाइल का रक्षात्मक संस्करण ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. सूत्र ने कहा कि फिलीपींस नौसेना के बाद एक और बड़ा अनुबंध फिलीपींस की सेना से होने की संभावना है. साथ ही अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में भी मिसाइल के लिए बहुत रुचि है.

भारत और चीन के अलावा रूसी हथियारों के अन्य बड़े खरीदार अफ्रीका में अल्जीरिया और मिस्र और दक्षिण-पूर्व एशिया में वियतनाम हैं. सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक 3 टन ब्रह्मोस, लगभग 450 किमी की स्ट्राइक रेंज के साथ, एक दो-चरण सटीक स्ट्राइक प्रोजेक्टाइल है जो फायर और फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करता है. करीब 3347 किमी प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ यह 300 किलोग्राम का वारहेड ले जाने में भी सक्षम है.

भारत के लाइसेंस-उत्पादक रूसी सुखोई -30 लड़ाकू विमान, टी-90 टैंक और ब्रह्मोस सहयोग के अलावा भारत-रूस ने 2019 में एक और संयुक्त उद्यम लॉन्च किया है, जिसे इंडो-रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है. जिससे एके-203 असॉल्ट राइफल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके. 2020 में DRDO और रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच रॉकेट और मिसाइलों को पावर देने के लिए उन्नत पायरोटेक्निक इग्निशन सिस्टम विकसित करने की एक प्रौद्योगिकी विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे.