INS Ranvir explosion : तीन नौसेना कर्मी शहीद

पूर्वी नौसेना कमान के आईएनएस रणवीर में विस्फोट (INS Ranvir explosion) में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए. click here

ओडिशा का राउरकेला दुनिया के 631 शहरों में टॉप 15 में अपना स्थान बनाने में रहा सफल

ओडिशा का राउरकेला पूरी दुनिया के 631 शहरों में टॉप 15 में अपना स्थान दर्ज करने में सफल (Odishas Rourkela is among 15 cities of the world) रहा. इसे सबसे साहसिक एवं सबसे महत्वाकांक्षी शहरी नवाचारों को डिजाइन करने के लिए मान्यता दी गई है. विजेता शहर को 10 लाख डॉलर का अनुदान और कई प्रकार की तकनीकी सहायता दी जाएगी. (Bloomberg Philanthropies). click here

ईटीवी भारत से बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, 'जीत तो भाजपा की ही होगी'

उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के इस्तीफे की वजह से भारतीय जनता पार्टी में अस्थिरता दिख रही है, बावजूद इसके पार्टी उत्तराखंड में 60 से भी ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रही है. हरक सिंह के इस्तीफे से क्या पार्टी पर फर्क पड़ेगा, पार्टी के क्या हैं दावे और किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इन तमाम विषयों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने. click here

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन से किशोरी की मौत का दावा फर्जी, जानिए विशेषज्ञ की राय

कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत में टीकाकरण जारी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कोरोना टीका लगवाने के बाद एक किशोरी की मौत का दावा किया गया. हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन से किशोरी की मौत का दावा फर्जी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ऐसे भ्रामक दावों से सतर्क रहने की अपील की. click here

यूपी चुनाव में अखिलेश के पक्ष में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भले ही किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हों, लेकिन ममता वहां पर चुनाव प्रचार अवश्य करेंगी. वह अखिलेश यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगीं. सपा के उपाध्यक्ष ने आज इसकी घोषणा की. click here

कोविड-19 की तीसरी लहर अगले तीन हफ्ते में चरम पर पहुंच सकती है: रिपोर्ट

'एसबीआई रिसर्च' ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मुंबई में तीसरी लहर (Covid-19 Third wave) शायद अपनी चरम पर पहुंच गई है और यदि अन्य जिले भी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय लागू करते हैं, तो मुंबई पीक के दो तीन हफ्ते बाद देश में कोरोना की पीक आ सकती है. click here

दिल्ली में मुलायम की छोटी बहू अपर्णा, आज हो सकती हैं भाजपा में शामिल

दिल्ली में मुलायम की बहू अपर्णा, आज हो सकती हैं भाजपा में शामिल. अपर्णा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कई बार बयान दे चुकी हैं. उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं की तारीफ की है. click here

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में मांगी सुरक्षा

Suspended IPS GP Singh gets 14 days judicial remand : निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया. विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. click here

पश्चिमी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 22 लोगों की मौत

अफगानिस्तान के पश्चिम में स्थित बदगीस प्रांत में सोमवार को दो बार आए भूकंप के झटकों से तुर्कमेनिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके हिल उठे. इस वजह से हुए हादसों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई. click here

Corona Effect On Air Service in Raipur : यात्रियों की संख्या में कमी, फ्लाइट्स भी हो गई आधी

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है. लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. अब तो संक्रमित लोगों की मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है. इसका असर रायपुर की हवाई सेवा (Corona Effect On Air Service in Raipur) पर भी पड़ा है. click here