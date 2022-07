बीजापुर: पीडएस चावल से भरा ट्रक बाढ़ में बहा (Truck full of PDS rice washed away in flood in Bijapur)

बरसाती नाले को पार करते समय ट्रक का इंजन हुआ बंद

ट्रक को बरसाती नाले में छोड़ चालक पहुंचा सुरक्षित जगह

जलस्तर बढ़ने के बाद चावल सहित ट्रक बाढ़ में बहा

SDM, तहसीलदार, खाद्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना

भोपालपटनम अनुविभाग के मेट्टूपल्ली से होकर बहने वाले बड़ानाला में हुआ हादसा