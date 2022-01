third wave of corona in chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा, गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज कोरोना के बाद तोड़ रहे दम

suspended IPS GP Singh on police remand: जीपी सिंह को 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड, पेशी के दौरान बोले जीपी मुझे फंसाया गया

कांकेर में नक्सलियों ने फिर किया आईईडी ब्लास्ट, अब तक नक्सलियों के हमले में तीन जवान घायल

रायपुर के 'Skywalk' में लगा जंग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, न सरकार न विपक्ष को जनता की परवाह !

सरगुजा में कोरोना संक्रमित होने के बाद भी महिला डॉक्टर कर रही थी इलाज, हुई कार्रवाई

Face to face with bjp mp Sunil Soni: छत्तीसगढ़ मॉडल अपराधियों का गढ़, यह यूपी में नहीं चलेगा- सुनील सोनी

छत्तीसगढ़ में भविष्य को लेकर चिंता में एमबीबीएस पास अभ्यर्थी, निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो सकती है महंगी

Malnutrition problem in Sukma: सुकमा में बच्चों के आहार पर डाका, कुपोषण की ओर बढ़ रहे बच्चे, पौष्टिक आहार में कमीशनखोरी

बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने की मंत्री से बात, बेजा कब्जाधारियों को मिलेगा राजीव गांधी आश्रय योजना से पट्टा