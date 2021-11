मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर हुए आतंकी हमले में रायगढ़ के कर्नल विप्लव शहीद, बेटे-पत्नी की भी मौत

मणिपुर में सेना (Terrorist Attack on Army Unit) की टुकड़ी पर आतंकी हमला (Terrorist Attack) हुआ है. इस आतंकी हमले में पांच जवान शहीद हुए हैं. जबकि त्तीसगढ़ के वीर सपूत रायगढ़ निवासी कर्नल (Colonel Viplav Shaheed) विप्लव भी शहीद हो गए हैं. कर्नल विप्लव के अलावा उनकी पत्नी अनुजा और बेटे की भी मौत हुई है.

कांकेर इलाके में अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर : मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर, और बढ़ सकता है आंकड़ा

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर गढ़चिरौली थाना पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में 26 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि एसपी अंकित गोयल ने की है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने थामा भाजपा का दामन

बालोद (Balod) के गुंडरदेही विधानसभा (Gundardehi Assembly) क्षेत्र से पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय (Former MLA Rajendra Kumar Rai) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम (Join)लिया है. बता दें कि वो पहले सिटिंग एमएलए (Sitting MLA) थे.

रायपुर SP की नई पहल, पुलिस कर्मियों के चिन्हित 5 थानों से एक में मिलेगी पोस्टिंग

लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों की तबादले (transfer of police) को लेकर अच्छी खबर है. राजधानी रायपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) ने तबादले को लेकर एक नई पहल की है. जिससे जवानों में खुशी की लहर तो है ही, साथ ही वे अपने मन मुताबिक थाना भी चुन सकते हैं.

स्वास्थ्य विभाग की दर्जनों वाहन बनी कबाड़, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ सुविधा बदहाल

बस्तर (Bastar) में स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की दर्जनों वाहन कबाड़ (Dozens of vehicle junk) बन रहे हैं. दरअसल मेंटनेंस के अभाव में वाहनों का रखरखाव सही ढ़ंग से नहीं हो पा रहा है. यही कारण है कि वाहन समय पर उपलब्ध न होने की वजह से बस्तर में स्वास्थ्य सुविधा हाशिये पर है.

झीरम घाटी नक्सली हत्याकांड: कोर्ट नहीं होता आयोग, नए सदस्य और जांच के बिंदु अवमानना से बाहर: अधिवक्ता, PCC

राज्य सरकार के झीरम आयोग (Jhiram Commission) पर नए सदस्य और अध्यक्ष बनाने के मामले में पीसीसी के वकील (PCC lawyer) ने कहा कि आयोग कोर्ट नहीं होता (Commission is not a court). एक प्रेस वार्ता में उन्होंने आयोग में सदस्यों की संख्या के साथ जांच की तिथि बढ़ाए जाने की दिशा में सरकार की विवशता को भी सामने रखा.

स्व. सहायता समूह की महिलाओं से रोजगार के नाम पर ठगी, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

कांकेर के कोरर क्षेत्र में स्व. सहायता समूह की महिलाओं (Self. support group women) को स्व-रोजगार के माध्यम से काम दिलाने के लिए नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी का मामला सामने आया है. मामले की शिकायत पुलिस थाने में (case complaint in police station) की गई है. शिकायत पर पुलिस ने अरोपित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शादियों में किराए पर ऑनलाइन जोड़े की बढ़ी डिमांड, युवाओं में बढ़ा क्रेज

रायपुर (Raipur) में मेट्रो सिटी (Metro city) की तर्ज पर ऑफलाइन (Offline) के बजाए ऑनलाइन ड्रेसेस (Online dresses) किराए (Rent) पर लेने का क्रेज (Craze) बढ़ता दिख रहा है. लोग महंगे ड्रेसेस (Expensive dresses) ना खरीदकर किराए पर ड्रेस लेना पसंद कर रहे हैं.

Children's Day 2021: जिन बच्चों को बोझ समझ कर छोड़ देते हैं मां-बाप, उन्हें यहां मिल जाती है नई जिंदगी

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन (Birthday of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru) के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है. बाल दिवस (children Day) के मौके पर हम आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन बच्चों का सहारा बनती है, जिनका कोई नहीं होता.

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब के खिलाफ राजधानी रायपुर में पहली शिकायत दर्ज

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ( Congress leader Salman Khurshid) की नई किताब (controversial book ) विवादों से घिरते जा रही है. दरअसल, उनकी नई किताब अयोध्या नेशन हुड इन अवर टाइम्स (Ayodhya Nation Hood in Our Times) में कथित तौर से हिंदुत्व की तुलना बोको हराम (Boko Haram compared to Hinduism) और आईएसआईएस के जिहादी इस्लाम (ISIS Jihadi Islam) से किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. वहीं, राजधानी रायपुर (Raipur) में इसके खिलाफ पहली शिकायत (First complaint filed in Raipur) भाजपा नेता (BJP Leader) और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई.