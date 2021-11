रायपुरः पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ( Congress leader Salman Khurshid)अपनी नई किताब (controversial book ) को लेकर विवादों में लगातार घिरते जा रहे हैं. उनकी नई किताब अयोध्या नेशन हुड इन अवर टाइम्स (Ayodhya Nation Hood in Our Times) में कथित तौर से हिंदुत्व की तुलना बोको हराम (Boko Haram compared to Hinduism)और आईएसआईएस के जिहादी इस्लाम (ISIS Jihadi Islam) से किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)की राजधानी रायपुर(Raipur) में पहली शिकायत (First complaint filed in Raipur) भाजपा नेता (BJP Leader) और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है.

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ रायपुर में पहली शिकायत दर्ज

बीजेपी प्रवक्ता मांगें माफी, नहीं तो दर्ज होगा केस: किसान-मजदूर महासंघ

हिन्दूत्व को बदनाम करने की साजिश

दरअसल, भाजपाइयों ने आरोप लगाया है कि सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी किताब में हिंदुत्व को राष्ट्रीय पटल पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. भाजपा इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही खुर्शीद के ऊपर मामला दर्ज कराने की भी मांग कर रही है. इस मामले को लेकर भाजपाइयों ने सिविल लाइन थाने में पहली शिकायत दर्ज की है.

जलाई जाएंगी किताब की प्रतियां

वहीं, भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास (BJP leader Gaurishankar Srivas) ने आरोप लगाया है कि जिस तरह किताब में हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उससे कहीं ना कहीं विश्व पटल पर हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. यदि इस किताब पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो भाजपा पूरे प्रदेश में इस किताब की प्रतियां जलायेगी.

किताब को प्रतिबंध करने की मांग

साथ ही भाजपाइयों ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. भाजपा ने कहा है कि यदि राज्य सरकार इस किताब पर प्रतिबंध नहीं लगाती है तो भाजपा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी. जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी. वहीं, सिविल थाना प्रभारी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि भाजपा पदाधिकारियों द्वारा सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर शिकायत दर्ज की गई है. उसकी जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.