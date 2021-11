New Dgp of chhattisgarh: अशोक जुनेजा को बनाया गया छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी

1989 के आईपीएस ऑफिसर अशोक जुनेजा (IPS officer Ashok Juneja) को छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी (New Dgp of chhattisgarh) बनाया गया है. अशोक जुनेजा वर्तमान डीजीपी डीएम अवस्थी का स्थान लेंगे. इससे पहले जुनेजा के पास नक्सल ऑपरेशन (naxal operation) की कमान थी.

Jhiram Valley Attack: झीरमघाटी जांच आयोग का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया

बहुचर्चित झीरमघाटी हत्याकांड (Jhiram Ghati massacre) की जांच में सरकार ने आयोग के कार्यकाल में 6 महीने की वृद्धि कर दी है. इसके साथ ही सरकार ने इस आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की है.

B Team of BJP: बीजेपी के पास बी टीम की कमी नहीं, अलग अलग राज्य में ये टीमें है मौजूद- सीएम बघेल

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने भाजपा (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग 'बी टीम' (B team) है.

GP Singh Case: एफआईआर खारिज कराने के लिए निलंबित IPS ने लिया हाइकोर्ट की शरण

प्रदेश के चर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) ने अपने ऊपर हुए एफआईआर खारिज करने दोबारा याचिका लगाई है. यह एफआईआर (FIR) एक व्यापारी ने दर्ज करवाया है.

हाईकोर्ट पहुंचा करंट की चपेट में आने से हाथियों की मौत का मामला, 42 दिनों में जवाब तलब

विद्युत वितरण कंपनी (power distribution company) और वन विभाग की लापरवाही (Negligence of forest department) से हाथियों की हो रही मौत का मामला (elephant death case) फिर हाईकोर्ट (High Court) पहुंच चुका है. चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग को नोटिस जारी किया है. 6 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है.

छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों की कर्ज माफ कराए सरकार, अलग-अलग तबके से उठने लगी है मांग

मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार की तर्ज पर ही अब छत्तीसगढ़ में भी साहूकारों के हाथों लिए गए कर्ज को माफ (forgive debt) करने की मांग उठने लगी है. इधर, इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता (Congress leaders) अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं.

जशपुर पुलिस ने ठगी के केस में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जशपुर (Jashpur) जिले की पुलिस (Police) ने लाखों की ठगी (Cheating)के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार (Arrested 2 accused) किया है. दोनों आरोपी खुद को मंत्रालय का कर्मचारी (Ministry employee) बताकर नौकरी (Job) लगाने की बात कह ठगी की घटना को अंजाम दिये.

CM Baghel का बड़ा बयान, दिल्ली दौरे को राजस्थान मंत्रिमंडल बदलाव की तर्ज पर न देखें

मुख्यमंत्री बघेल (Chief Minister Baghel) दिल्ली (Delhi Visit) के लिए रवाना हो रहे हैं. इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान बघेल (Baghel)ने कहा कि राजस्थान (Rajasthan) में हुए बदलाव को दिल्ली दौरे से न जोड़ा जाए.

कांकेर के पखांजूर में नक्सलियों ने की युवक की हत्या

कांकेर जिले के पखांजूर में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी. जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने युवक को मौत के घाट उतारा है. मृतक युवक का नाम दिनेश नुरेटी बताया जा रहा है.

Kawardha violence case: न्यायिक जांच को लेकर कोर्ट जाएगी भाजपा

कवर्धा हिंसा ( Kawardha violence Case) मामले को लेकर भाजपा(BJP) ने मामले की न्यायिक जांच(judicial inquiry) की मांग की है. साथ ही कहा कि बघेल सरकार (Baghel government) मुद्दे को हल्के में ले रही है, भाजपा मामले की जांच को लेकर कोर्ट (court) का रूख करेगी.