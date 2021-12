कवर्धाः जिले में संयुक्त कलेक्टर दीप्ति गवते की शासकीय वाहन पुल से नीचे गिर पड़ा. दुर्घटना में संयुक्त कलेक्टर को मामूली चोटें (Minor injuries to the Joint Collector in the accident) आईं. घटना की जांच करने डुमरिया जाने के दौरान यह हादसा हुआ.

सामने आ रही ठेकेदार की लापरवाही

बताया गया है कि मुख्यालय से डुमरिया गांव जांच करने जा रही संयुक्त कलेक्टर दीप्ति गावते की वाहन पूल से नीचे गिर गया. इस स्थान पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है. ठेकेदार की लापरवाही जिम्मेदार (contractor's negligence) बताया जा रहा है.

सड़क निर्माण के दौरान पुल तो बनाया गया लेकिन पुल के आगे और पीछे सड़क पर मिट्टी नहीं डाला गया. जिसकी सड़क के नीचे गहरा खड्डा बन गया है. वाहन क्रॉसिंग या रात के समय अक्सर हादसा होता है.