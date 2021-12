जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के डभरा थाना क्षेत्र के खरकेनीं गांव में बीती रात दो महिलाओं की हत्या (Murder In Janjgir) कर दी गई. दोनों महिलाएं रिश्ते में सास और बहू है (Mother in law and daughter in law murdered Janjgir Champa). दोनों की हत्या धारदार हथियार से काफी निर्दयी तरीके से की गई है. दोनों महिलाएं अलग-अलग कमरे में सो रही थी. इसी दौरान उनकी हत्या की गई. घटना के सामने आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है. पुलिस मौके पर पहुंच हुई है. जांच की जा रही है.

कांकेर में युवती की घर में घुसकर दबंगों ने की पिटाई, पीड़िता अस्पताल में भर्ती