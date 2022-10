.

समस्तीपुर में VIP नशेड़ियों के लिए VIP हाजत... AC, सोफा और सेंटर टेबल के साथ होटल जैसी सुविधा Published on: 49 minutes ago

अगर आप वीआईपी हैं, यानी अधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं और आप शराब के नशे में उत्पाद विभाग के हत्थे चढ़े हैं तो घबराने की कोई बात नहीं. अब विभाग आपको 24 घंटे तक होटलों जैसा सुख सुविधा प्रदान करेगा. उत्पाद विभाग के थाना हाजत में वीआईपी हाजत (VIP Hajat in Police Station of Excise Department) बनाया गया है, जहां होटलों जैसा एसी युक्त कमरा है. इसका लाभ लेने के लिए आपको वीआईपी (special vip hajat in samastipur) शराबी होना पड़ेगा. आम शराबी के लिए इस फाइव स्टार की तरह दिखनेवाले वीआईपी हाजत के दरवाजे बंद हैं.