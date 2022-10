.

7 लोगों की जान लेने वाले आदमखोर बाघ के शूट एट साइट के ऑर्डर, क्यों राष्ट्रीय पशु को मारना है जरूरी जानें Published on: 1 hours ago

बगहा में आदमखोर बाघ (Maneater Tiger In Bagaha) को देखते ही गोली मार देने (order to shoot tiger at sight in bagaha) का आदेश जारी किया गया है. पिछले एक महीने से लगभग 700 वनकर्मियों को बाघ छका रहा है और सात लोगों को अबतक अपना निवाला बना चुका है.ऐसे में नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी द्वारा बाघ को मारने के आदेश दिए गए हैं. बिहार के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रभात गुप्ता ने इस आदमखोर को जल्द से जल्द मौत की नींद सुला देने का आदेश जारी किया है. VTR से सटे गांवों में पानी की तलाश में बाघ पहुंच जाते हैं. वीटीआर के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानव-पशु संघर्ष हो रहे हैं. वीटीआर से सटे कई गांव हैं और जंगली जानवर पानी और भोजन की तलाश में इन गांवों का रुख कर रहे हैं.