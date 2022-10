.

VIDEO: महिला JE और कार्यपालक सहायक के बीच चले चप्पल और थप्पड़

बिहार के औरंगाबाद जिले का एक वीडियो वायरल (Aurangabad Viral Video) हो रहा है. वीडियो में महिला जेई अमिता सिन्हा एवं कार्यपालक सहायक मुन्ना दास पर जमकर चप्पल बरसा (JE Thrashes executive assistant With Slippers) रहीं हैं. वीडियो औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड कार्यालय का है. प्रखंड मुख्यालय में इस मारपीट को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. महिला जेई का आरोप (fight between je and executive assistant) है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है. जबकि कार्यपालक सहायक मुन्ना कुमार का कहना है कि महिला जूनियर इंजीनियर अमिता सिन्हा बगैर जियो टैग के भुगतान का दबाव बना रही थी. जेई ने मामले को लेकर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.