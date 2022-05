.

पटना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास, भीड़ ने आरोपी की जमकर की धुनाई Published on: 10 minutes ago

पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म (student molested in patna) का प्रयास किया. जब लड़की ने उसका विरोध किया तो दरिंदे ने छात्रा के साथ मारपीट की. छात्रा के चीखने की आवाज सुन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. स्थानीय लोगों को देखकर युवक भागने लगा जिसके बाद दौड़ाकर युवक को पकड़ा गया और उसकी जमकर धुनाई (Youth beaten up in Patna) कर दी गयी. इसके बाद मौके पर पहुंची आलमगंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गयी है.