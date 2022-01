.

विदेश की नौकरी छोड़ सात समुंदर पार पहुंचाते हैं मखाने का अपना ब्रांड, स्टार्टअप से इस तरह बदली किस्मत Published on: 12 minutes ago



पूर्णिया: भारत सरकार के एमएसएमई और स्टार्ट अप योजना (MSME and Start up Scheme Of Government of India) के तहत पूर्णिया के युवा उद्यमी मनीष और सुमित ने मूल्य संवर्धन आधारित मखाना उद्योग लगाकर (Unique Initiative Of Young Entrepreneur In Purnea) अपने उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है. इनके द्वारा अलग अलग फ्लेवर में बने मखाना का यूरोपियन देशों में काफी डिमांड है. हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इनके द्वारा लगाए गए मखाना स्टॉल ने खूब धूम मचाया था. देखें रिपोर्ट-