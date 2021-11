.

मुजफ्फरपुर में कई लोगों की जिंदगी अंधेरे में डूबी, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण निकालनी पड़ी आंख



बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन असफल होने के कारण 25 से ज्यादा लोगों की आंखें खराब ( Many people Lost Eyes in Muzaffarpur ) हो गई. अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही (Doctors Negligence In Muzaffarpur ) का नतीजा ये हुआ कि अब तक 7 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं. बाकी लोगों की आंखों में भी दर्द, जलन और दिखाई नहीं देने की समस्या बरकरार है. देखें वीडियो