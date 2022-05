.

VIDEO: वैशाली में आग से बम की तरह दग रहे थे LPG सिलेंडर, मचा हाहाकार, 24 से ज्यादा घर जले Published on: 1 hours ago

बिहार के वैशाली जिले के अबुलहसनपु में सोमवार देर रात भीषण आग लग (Fire In Vaishali ) गयी. आग लगने के बाद अलग-अलग घरों में रखे 6 से ज्यादा सिलेंडरों में विस्फोट (Many Cylinder Blast In Vaishali ) हो गया. बेकाबू आग की चपेट में आने से 24 से ज्यादा घर पूरी तरह से राख हो गये, जिसमें लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है. आग की सूचना पर वैशाली, लालगंज, सरैया और हाजीपुर से दो-दो दमकल मंगाया गया. घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. वैशाली अंचलाधिकारी गौरव कुमार और थाना प्रभारी रुपेश कुमार मौके पर कैंप कर रहे थे.