बिहार की राजधानी पटना में सीआरपीएफ की बस से दो युवकों की मौत (Two Youths Killed In CRPF Bus) के बाद रविवार को उग्र लोगों ने जमकर बवाल किया. आक्रोशित लोगों ने बाईपास थाना क्षेत्र के रानीपुर पैजावा स्थित महिंद्रा शो रूम एनएच-30 को जाम कर दिया. इस दौरान लोगों को समझाने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा. देखते ही देखते कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव (Stone Pelting On Police In Patna) कर दिया. जिसके जवाब में पुलिस बल के जवानों ने लोगों पर जमकर लाठी बरसाई (Patna City Police Lathi Charge) और हवाई फायरिंग की. जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए.