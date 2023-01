पश्चिमी चंपारण : बिहार के बगहा में वेल्डिंग गैंस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से वर्कर की मौत (One Died in Welding Gas Blast in Bagha) हो गई. हादसा तब हुआ जब वर्कर मशीन से वेल्डिंग कर रहा था. उसी वक्त धमाके के साथ वेल्डिंग गैस सिलेंडर फट गया. हादसे में जख्मी शख्स को लेकर स्थानीय दुकानदार बगहा सदर अस्पताल पहुंचे लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. बता दें कि हादसा पटखौली थाना क्षेत्र के पास स्थित बस स्टैंड के पास हुआ.

ये भी पढ़ें- Stone pelting at Vande Bharat train in Vishakhapatnam : उद्घाटन से पहले ही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव

बड़ा हादसा होने से टला: स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि ये हादसा और भी भयानक होता लेकिन ठंड के चलते सुबह सुबह उसके आसपास भीड़ नहीं थी. जिसके चलते दूसरे लोग इसकी जद में नहीं आए. मृतक का नाम सरफराज (40 वर्ष) है जो लंबे समय से वेल्डिंग वर्क शॉप चलता था. उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था.

सिलेंडर ब्लास्ट में एक की मौत: आनन फानन में स्थानीय दुकानदारों ने उसके परिजनों को सूचना दी और तत्काल एंबुलेंस बुला लिया. जब एंबुलेंस अस्पताल में पहुंची तो वहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर नदीम जावेद ने बताया की उक्त युवक की मौत हो चुकी है. जिसके बाद परिजनों में चीत्कार मच गया और उनका रो रोकर बुरा हाल है.

''एक सिलेंडर फटा हुआ केस आया था. उसका प्राथमिक उपचार कर हमलोंगो ने जैसे ही एंबुलेंस में डाला उसकी डेथ हो गई. उसे रेफर किया गया था. लेकिन उसकी जांच की गई तो न तो उसकी सांस चल रही थी न ही उसका पल्स मिल रहा था. पेशेंट डेथ कर गया था.'' - डॉक्टर नदीम जावेद, चिकित्सक