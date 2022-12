पश्चिम चंपारण: बिहार के बेतिया में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां ट्रेन से कटकर दो दोस्तों की मौत (Two friends died after being hit by a train) हो गई है. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनसा टोला का है. बताया जा रहा है कि मनसा टोला रेलवे गुमटी के गेट संख्या 260 के पास एक युवक नाराज होकर ट्रेन के सामने खड़ा हो गया. जिसे देख मौके पर मौजूद दोस्त उसे बचाने गए लेकिन दोनों ट्रेन की चपेट में आ गया. मृतक युवक मनसा टोला के ही रहने वाला है.

ट्रेन से कटकर दो दोस्तों की मौत; घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एक युवक किसी बात से नाराज होकर रेलवे स्टेशन पर आ गया था. तभी सामने से आ रही ट्रेन संख्या 05215 के सामने जाकर वो खड़ा हो गया. जिसे देख उसका दोस्त उसे बचाने पहुंचा, लेकिन तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत (Two died after being hit by a train in Bettiah) हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. वहीं इस हादसे में दो लोगों की मौत के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है.

