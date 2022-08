पश्चिम चंपारण (बेतिया): पश्चिम चंपारण जिले की नौतन थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार (Two arrested of bike thieves gang in Bettiah) किया है. तलाशी के दौरान पुलिस को देसी पिस्तौल, कारतूस और चुराई गई दो बाइक भी बरामद (pistol and two stolen bikes recovered in Bettiah) हुई.

मंगलपुर स्कूल के पास से हुई गिरफ्तारी : नौतन थाना प्रभारी खालिद अख्तर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंगलपुर स्कूल के पास दो युवक खड़े हैं और दोनों संदिग्ध स्थिति में लग रहे हैं. वे किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं. इस सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवक को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान इन युवकों के पास से एक देसी पिस्तौल,एक कारतूस और दो चोरी की गई बाइक बरामद की गई.

हथियार का भय दिखा करते थे बाइक चोरी व लूटपाट : बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी लोगों को हथियार का भय दिखाकर बाइक चोरी व लूटपाट का काम करते थे. पूछताछ के बाद उन्होंने कुछ और लोगों की संलिप्तता बताई है. जिसकी जांच की जा रही है. गिरफ्तार दोनों युवकों की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर गुदरिया निवासी चंदन कुमार व नेहाल कुमार के रूप में की गई है. पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया है.

